Meteo: perché preferiamo l’anticiclone delle Azzorre al caldo africano?

Quando si parla di estate in Italia, entrano in gioco due protagonisti principali dell’atmosfera: l’anticiclone delle Azzorre e l’anticiclone nordafricano. Entrambi portano sole e alta pressione, ma con conseguenze molto diverse sul nostro clima quotidiano. Sempre più spesso, meteorologi e cittadini auspicano il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, considerandolo un “alleato” migliore rispetto al più temuto caldo africano. Ma perché?

L’aria dell’Atlantico che ci fa respirare

L’anticiclone delle Azzorre si sviluppa nell’oceano Atlantico, tra l’arcipelago omonimo e le coste dell’Europa occidentale. Lì, l’aria si forma sopra acque temperate, con temperature generalmente comprese tra i 20 e i 25°C. Questo dettaglio è fondamentale: l’aria che arriva sull’Italia è più mite, meno umida e spesso accompagnata da una leggera ventilazione che rende il clima gradevole e più sopportabile.

A differenza dell’anticiclone africano, quello delle Azzorre non porta quasi mai temperature estreme. Il caldo è presente, ma raramente oltrepassa i 30-32°C in modo prolungato, ed è spesso interrotto da temporali pomeridiani, soprattutto nelle aree interne e montuose. Questi episodi, oltre a fornire una tregua termica, contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre l’ozono troposferico e altri inquinanti estivi.

Un clima più vivibile, meno rischi per la salute

Uno dei motivi principali per cui si preferisce l’anticiclone atlantico è il minor impatto sulla salute pubblica. Le ondate di caldo generate dalle Azzorre sono meno pericolose: le notti restano relativamente fresche, l’afa è contenuta, e il corpo umano riesce a termoregolarsi meglio. Meno colpi di calore, meno stress termico, meno problemi per anziani e soggetti fragili.

Il rovente dominio del caldo africano

Al contrario, l’anticiclone nordafricano nasce nel cuore del Sahara e trasporta verso nord masse d’aria già bollenti, che diventano ancora più calde per effetto della subsidenza atmosferica: l’aria scende di quota, si comprime e si riscalda ulteriormente, anche di 10°C per ogni chilometro di discesa. Il risultato? Ondate di caldo violente, con temperature massime sopra i 40°C, notti tropicali senza refrigerio e condizioni di caldo opprimente.

Ma non è solo una questione di numeri: il caldo africano è spesso accompagnato da alti livelli di umidità, poiché le masse d’aria, attraversando il Mediterraneo, si caricano di vapore acqueo. Questo mix rende l’atmosfera pesante, afosa, e difficilmente sopportabile, soprattutto nei centri urbani. Inoltre, l’alta stabilità dell’anticiclone africano blocca la formazione di temporali, impedendo il naturale ricambio dell’aria.

Conseguenze su salute, agricoltura ed energia

Le ondate di calore africano aumentano i rischi sanitari, aggravano l’inquinamento, fanno salire i consumi energetici per l’uso dei condizionatori e stressano le coltivazioni. I raccolti subiscono danni per il caldo eccessivo e la siccità, e le infrastrutture vengono messe a dura prova. Senza contare che, quando questa cupola di calore si rompe, può dare origine a fenomeni meteo estremi, come temporali violenti, grandinate e downburst.

Questione di origine: le masse d’aria che cambiano tutto

La differenza sostanziale tra i due anticicloni risiede nella natura delle masse d’aria:

Quella africana nasce su suolo desertico , è secca e già calda, e viene ulteriormente scaldata dalla discesa atmosferica e dal transito sul Mediterraneo.

nasce su , è secca e già calda, e viene ulteriormente scaldata dalla e dal transito sul Mediterraneo. Quella delle Azzorre nasce su mare aperto, più fresco, e pur subendo anch’essa compressione atmosferica, parte da una temperatura iniziale decisamente più bassa.

Il risultato è un caldo più temperato, più tollerabile e meno persistente.