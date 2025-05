Meteo Piemonte: temperature sottozero a 1900 metri, in arrivo nuovi temporali

MeteoWeb

Dopo le grandinate di ieri, pausa dal maltempo in Piemonte questa mattina ma nel pomeriggio sono previsti nuovi temporali, in particolare sulle Alpi e sui settori tra Torinese, Novarese e Verbano, secondo quanto informa il servizio meteo di Arpa. Sono possibili precipitazioni “anche forti nella tarda serata per il transito in quota di una depressione”. Domani, venerdì 9 maggio, è prevista una “moderata instabilità, con spazi sereni sui settori sudorientali della regione“, mentre sabato 10 “una debole rimonta anticiclonica sul Mediterraneo porterà ad ampie schiarite, almeno al mattino”.

Le temperature “rimangono su valori lievemente sotto la media del periodo“. La scorsa notte, la minima è stata di +7°C nel centro di Torino, misurati alla stazione Arpa installata nei Giardini Reali; minime sotto lo zero in montagna: -1,8°C ai 1.902 metri di quota di Cesana Thuras (Torino), -1,6°C ai 2.453 nel territorio di Formazza, -3,9°C al Passo del Moro, a 2.820 metri di altitudine nel territorio di Macugnaga (VCO).

