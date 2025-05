Meteo Piemonte: weekend stabile e soleggiato, martedì tornano piogge e temporali

MeteoWeb

Il Piemonte si trova attualmente in una posizione intermedia tra due regimi atmosferici: da un lato il progressivo rinforzo di un campo di alta pressione sull’Europa nord-occidentale, dall’altro un recente afflusso di aria più fresca in quota proveniente da Est, giunto tra la serata di ieri e l’alba odierna. Questo contrasto ha portato ad una lieve instabilità notturna e potrebbe ancora generare isolati acquazzoni nella notte tra venerdì e sabato, specialmente nei settori centro-meridionali della regione.

Fine settimana all’insegna del sole: solo qualche nube sui rilievi

Nonostante questo modesto disturbo, la situazione meteorologica per il weekend si presenta complessivamente stabile. La rotazione delle correnti in quota dai quadranti settentrionali favorirà una progressiva affermazione del tempo stabile su tutto il territorio piemontese. Sabato e domenica saranno dunque giornate prevalentemente soleggiate, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione.

Qualche nube bassa potrà insistere nella mattinata di sabato sui settori occidentali e meridionali, ma tenderà a diradarsi rapidamente. Nel pomeriggio, complice il riscaldamento diurno, sarà possibile la formazione di modesti annuvolamenti cumuliformi in area alpina, con la possibilità di brevi rovesci o locali temporali sul Cuneese montano. Si tratterà comunque di fenomeni isolati e di breve durata.

Temperature in aumento fino a martedì: clima più mite in pianura e collina

Il contesto termico sarà caratterizzato da un progressivo rialzo delle temperature massime, che si porteranno su valori pienamente primaverili. Tra domenica e martedì si attendono punte di 23–25°C su pianure e colline, con clima piacevole e ventilazione debole o assente, ideale per le attività all’aperto.

Cambio di scenario da martedì pomeriggio: tornano instabilità e calo termico

A partire dal pomeriggio-sera di martedì, si assisterà a un graduale cambiamento del quadro meteorologico. Una nuova circolazione di aria fredda in quota in arrivo da Sudovest – in spostamento dalla Penisola Iberica verso i Pirenei e la Francia centrale – comincerà ad avvicinarsi al Nord Italia, coinvolgendo anche il Piemonte.

Le prime avvisaglie si faranno sentire sulle Alpi piemontesi, dove si svilupperanno rovesci e temporali pomeridiani, in successiva estensione alle aree di pianura, in particolare a nord del Po. L’instabilità aumenterà ulteriormente nella giornata di mercoledì e si intensificherà giovedì, quando sono attese precipitazioni più diffuse e di maggiore entità su gran parte della regione, accompagnate da un nuovo calo delle temperature.

Conclusione: un weekend di tregua prima di un nuovo peggioramento

In sintesi, il weekend del 17–18 maggio offrirà una parentesi di tempo stabile e gradevole sul Piemonte, ideale per approfittare del bel tempo. Tuttavia, la situazione è destinata a cambiare rapidamente: da martedì pomeriggio, il ritorno dell’instabilità atmosferica porterà rovesci e temporali, con una nuova fase perturbata attesa tra mercoledì e giovedì.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.