Meteo Puglia: torna il vento da Sud: superati i 30°C, ma cambia tutto da lunedì

La primavera in Puglia continua a mostrare il suo lato più dinamico. Dopo alcuni giorni all’insegna del Maestrale e di una temporanea tregua del vento, il quadro meteorologico sta nuovamente cambiando. Dalle prime ore del giorno, infatti, è tornato a soffiare il vento da Sud, nelle sue varianti di Scirocco e Ostro, riportando con sé un clima mite e a tratti persino estivo, soprattutto sulle province meridionali della regione.

Temperature estive nel Salento: superati i 30 gradi

Nel corso della giornata odierna, le temperature hanno fatto registrare valori particolarmente elevati per il periodo, con punte di oltre 30°C nella provincia di Lecce, confermando un contesto termico da pieno inizio estate. Il vento meridionale, pur soffiando in modo generalmente debole o moderato, ha contribuito a richiamare masse d’aria calda dal Nord Africa, generando una sensazione di tepore anomala, soprattutto lungo le coste ioniche e nell’entroterra salentino.

Instabilità in aumento nella notte: possibili rovesci sparsi

Il quadro, tuttavia, non resterà stabile ancora a lungo. Già nel corso della notte sono attesi brevi scrosci di pioggia in transito, segno di un graduale ma evidente cedimento dell’anticiclone che finora ha protetto il Mediterraneo centrale. Si tratterà di fenomeni localizzati e irregolari, ma che potrebbero anticipare un peggioramento più consistente atteso tra lunedì e martedì.

Settimana a due velocità: nubi in aumento e calo termico in vista

A partire da lunedì, la Puglia sarà interessata da un progressivo aumento della copertura nuvolosa, legato all’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge sparse e un cambio di circolazione nei bassi strati dell’atmosfera. Il vento di Scirocco verrà progressivamente sostituito da più freschi venti settentrionali, responsabili di un calo delle temperature che si avvertirà soprattutto tra martedì e mercoledì.

Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, i valori termici tenderanno a riavvicinarsi alle medie climatiche del periodo, ponendo fine temporaneamente a questo episodio caldo fuori stagione. Non si escludono, nella fase iniziale del peggioramento, anche brevi temporali sulle zone interne e lungo il versante adriatico, ma senza fenomeni di rilievo.

Previsioni in sintesi: cosa aspettarsi giorno per giorno

Domenica sera – notte : cielo parzialmente nuvoloso con possibili rovesci isolati.

: cielo parzialmente nuvoloso con possibili rovesci isolati. Lunedì : nubi in aumento, primi segnali di instabilità e vento in rotazione.

: nubi in aumento, primi segnali di instabilità e vento in rotazione. Martedì : piogge sparse, soprattutto sulle zone centro-settentrionali; in calo temperature e rinforzo dei venti da Nord.

: piogge sparse, soprattutto sulle zone centro-settentrionali; in calo temperature e rinforzo dei venti da Nord. Mercoledì: condizioni più stabili ma con clima più fresco e in linea con la norma stagionale.

