Meteo Puglia: stop al caldo, tornano nubi e acquazzoni

Dopo giorni caratterizzati da temperature insolitamente elevate e cieli sereni, la Puglia si prepara ad affrontare una fase meteorologica più dinamica. I prossimi giorni saranno segnati da un progressivo cambiamento delle condizioni atmosferiche, complice l’indebolimento dell’anticiclone nord-africano che finora aveva garantito clima stabile e caldo anomalo.

La circolazione atmosferica a livello europeo sta infatti favorendo l’ingresso di correnti occidentali più umide e instabili, che già interessano le regioni centrali e settentrionali italiane con piogge e temporali. Sebbene il Sud e in particolare la Puglia restino inizialmente più riparati da queste perturbazioni, l’influenza dell’aria più mite e instabile si farà comunque sentire, soprattutto attraverso l’aumento della nuvolosità e la graduale attenuazione del caldo.

Secondo le ultime proiezioni, fino a mercoledì 7 maggio si assisterà a un progressivo incremento della copertura nuvolosa su buona parte del territorio pugliese. Si tratterà di nubi medio-alte che, pur non portando piogge diffuse, potranno dar luogo a isolati acquazzoni o brevi temporali pomeridiani, specialmente nelle aree interne. Questo tipo di instabilità, tipica della stagione primaverile, si manifesta spesso in concomitanza con l’innalzamento delle temperature diurne, dando origine a fenomeni localizzati ma anche intensi.

Il quadro generale resterà comunque relativamente tranquillo almeno fino a venerdì, giorno in cui è atteso un primo segnale più deciso di cambiamento. L’atmosfera sarà infatti più instabile, con la possibilità di piovaschi sparsi, distribuiti in modo irregolare sul territorio. Le piogge, seppur non persistenti, potrebbero sorprendere con brevi episodi concentrati, più probabili nelle ore centrali della giornata.

Giovedì e sabato, invece, dovrebbero essere le giornate più favorevoli della settimana, con tempo in prevalenza buono e soltanto qualche annuvolamento passeggero a movimentare il cielo. Tuttavia, le condizioni sono destinate a peggiorare nel fine settimana, in particolare a partire da sabato sera, quando una perturbazione più organizzata potrebbe raggiungere anche il Sud, portando piogge più consistenti.

Sul fronte del vento, si segnala una prevalenza di correnti meridionali nei prossimi giorni. Sabato, tuttavia, è previsto un cambio di direzione: le correnti tenderanno a disporsi da nord-ovest, segno di un raffreddamento in arrivo.

Le temperature, infine, sono destinate a calare gradualmente. Il calo sarà più evidente a partire da venerdì, quando si registreranno valori più in linea con le medie stagionali, dopo l’ondata di calore fuori stagione che ha interessato la regione.

In sintesi, la Puglia si avvia verso una settimana all’insegna della variabilità, con un lento ritorno a condizioni più primaverili. L’anticipo d’estate sembra ormai alle spalle, lasciando spazio a un clima più dinamico, tra nubi, occasionali rovesci e un po’ di frescura ritrovata.

