Meteo Puglia: weekend di sole, caldo estivo e temperature record

Le condizioni atmosferiche stanno rapidamente cambiando, e la Puglia si prepara ad accogliere una fase climatica decisamente estiva. Dopo essere rimasta fino a oggi ai margini delle dinamiche più calde che hanno interessato altre regioni italiane, anche il Sud-est si appresta a vivere un periodo di temperature elevate, cielo sereno e ventilazione meridionale, tipico della tarda primavera o addirittura dell’inizio estate.

Caldo in espansione: l’anticiclone africano arriva anche in Puglia

Tra il weekend e i primi giorni della prossima settimana, la nostra regione sarà progressivamente raggiunta da una massa d’aria molto calda di origine subtropicale, sospinta da un promontorio anticiclonico africano che tenderà a stabilizzarsi proprio sull’Italia meridionale.

Questo cambio di scenario porterà un deciso rialzo delle temperature, che raggiungeranno punte di 30°C o superiori già a partire da domenica 5 maggio, con condizioni di tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il territorio pugliese.

Sabato 4 maggio: clima in pieno stile pre-estivo

La giornata di sabato sarà il preludio a questa nuova fase. Il cielo si manterrà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con la sola presenza di qualche velatura alta in transito. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, ma con intensità debole, lasciando spazio a un clima gradevole e molto mite per il periodo.

Domenica e lunedì: temperature in forte rialzo e caldo in intensificazione

Tra domenica 5 e lunedì 6 maggio, il caldo si farà sentire con maggiore decisione. Le temperature massime si porteranno intorno o oltre i +30°C, specialmente nelle aree interne e nelle conche poco ventilate del Tavoliere, Murge e zone centro-settentrionali.

Il cielo continuerà a rimanere prevalentemente sereno, anche se inizieranno a comparire nubi stratificate in quota, più evidenti nelle ore centrali del giorno. I venti, pur mantenendo la provenienza meridionale, tenderanno a rinforzarsi, soprattutto nel pomeriggio, contribuendo a un leggero effetto favonico sul versante adriatico.

Tendenza da lunedì sera: possibili segnali di cambiamento

Già entro la serata di lunedì, i modelli previsionali mostrano un cedimento del campo di alta pressione, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa su parte della regione. Questo potrebbe rappresentare l’inizio di una fase meteorologica più instabile durante la settimana entrante, con la possibilità di un ritorno delle precipitazioni, anche se al momento è ancora presto per definire i dettagli.

Un assaggio d’estate da vivere con attenzione

Il clima atteso tra il 3 e il 6 maggio rappresenta il primo vero assaggio d’estate per la Puglia. Si tratta di una fase da non sottovalutare, soprattutto per le categorie più sensibili come anziani, bambini e persone con patologie croniche, che potrebbero risentire di un cambiamento così rapido delle condizioni termiche. Anche chi pratica sport o lavora all’aperto dovrà tenere conto dell’intensificazione del caldo e del possibile stress da calore, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

In sintesi: cosa aspettarsi in Puglia tra il 3 e il 6 maggio

Sabato 4 maggio : tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi, venti deboli meridionali.

: tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi, venti deboli meridionali. Domenica 5 e lunedì 6 maggio : caldo in intensificazione, temperature fino a +30°C , ventilazione in rinforzo.

: caldo in intensificazione, temperature fino a , ventilazione in rinforzo. Da lunedì sera: possibili segnali di cambiamento, con aumento della nuvolosità e rischio piogge nei giorni successivi.

