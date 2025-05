Meteo Regno Unito: dall’instabilità atlantica, al primo assaggio d’estate entro metà giugno

MeteoWeb

Il Regno Unito si prepara ad affrontare una fase atmosferica improntata alla variabilità, segnata dal ritorno delle correnti atlantiche fresche e umide. Secondo le ultime proiezioni meteorologiche, nei prossimi giorni – in particolare tra sabato 31 maggio e lunedì 2 giugno – assisteremo a nuove precipitazioni sparse, più diffuse sulle regioni settentrionali, mentre al sud si affacceranno schiarite temporanee accompagnate da venti moderati o forti, soprattutto tra domenica e lunedì.

Il contrasto tra aria calda preesistente e l’arrivo di fronti più freschi dall’Atlantico genererà un mix di condizioni che, nel breve termine, manterranno temperature contenute o leggermente sotto la media stagionale, in particolare nelle zone settentrionali e occidentali del Regno.

Da metà settimana un nuovo peggioramento: piogge più intense e venti forti

Le simulazioni per il periodo 3-12 giugno 2025 confermano la persistenza di un modello sinottico instabile, dominato da basse pressioni atlantiche in movimento verso le isole britanniche. Queste aree depressionarie saranno responsabili di episodi di maltempo più organizzati, con rovesci persistenti, localmente anche intensi, e con venti sostenuti lungo le coste esposte, in particolare quelle occidentali e scozzesi.

Le condizioni meteo non saranno uniformi: mentre il Nord e l’Ovest continueranno a registrare frequenti passaggi perturbati, il Sud del Regno Unito potrebbe beneficiare di brevi parentesi asciutte e soleggiate, in particolare nel weekend successivo. Le temperature tenderanno a risalire leggermente, con valori in graduale rialzo, pur senza eccessi significativi.

Prima ondata di calore sull’Europa: il Regno Unito resterà ai margini?

Intanto, sul continente europeo si comincia a delineare un’evoluzione decisamente diversa: già dalla prossima settimana, l’Europa meridionale potrebbe essere investita dalla prima ondata di calore stagionale. Si tratta di una massa d’aria subtropicale in risalita dal Nord Africa, che potrebbe portare temperature ben oltre le medie in Paesi come Spagna, Francia meridionale e Italia.

Per quanto riguarda il Regno Unito, non è ancora certo se questa ondata calda riuscirà a spingersi fino alle isole britanniche, ma i modelli indicano che l’alta pressione subtropicale potrebbe avvicinarsi, creando le condizioni per una successiva espansione del caldo anche verso sud Inghilterra e Galles. In caso di mancato coinvolgimento diretto, resta altamente probabile che altre rimonte calde seguano nel breve periodo.

Verso la metà di giugno: possibile fase più secca al sud, instabilità al nord

Nella seconda parte del mese, tra il 13 e il 27 giugno 2025, gli scenari meteo sembrano orientarsi verso una maggiore alternanza tra periodi stabili e passaggi perturbati, soprattutto nel nord del Paese. I sistemi atlantici continueranno a interessare il Regno Unito, ma in maniera meno aggressiva. Si attende infatti una graduale espansione dell’alta pressione sul settore centro-meridionale, soprattutto tra sud Inghilterra, Londra e East Anglia.

È in queste zone che potrebbero emergere giornate più calde, asciutte e soleggiate, con temperature leggermente superiori alla norma stagionale. Non si esclude, soprattutto nella seconda metà di giugno, la comparsa dei primi episodi di caldo intenso o ondate brevi di calore. Al contrario, il Nord-Ovest della Scozia e l’Irlanda del Nord continueranno a fare i conti con condizioni più umide e instabili.

Clima a due velocità nel Regno Unito

In sintesi, il mese di giugno 2025 si preannuncia dinamico e diviso geograficamente nel Regno Unito: il Nord e le coste occidentali saranno spesso alle prese con piogge e venti, mentre il Sud e Sud-Est potrebbero beneficiare progressivamente di più sole e caldo, specialmente verso la metà e la fine del mese. L’eventuale espansione dell’ondata di calore europea resta da monitorare, ma i segnali di un cambio stagionale sono ormai evidenti.