Meteo, Regno Unito e Nord Europa: piogge in arrivo, ma la siccità non è finita

Dopo settimane di condizioni meteorologiche eccezionalmente stabili e asciutte, il Nord Europa e in particolare il Regno Unito si preparano a un possibile cambiamento di scenario. I modelli atmosferici a medio termine confermano infatti un graduale cedimento del blocco anticiclonico che, per buona parte della primavera 2025, ha deviato le perturbazioni atlantiche verso sud, lasciando le regioni settentrionali in uno stato di grave siccità.

Primavera 2025: quando il sole è diventato un problema

Le condizioni che hanno dominato l’atmosfera europea nelle ultime settimane sono state quasi paradossali: mentre il Sud Europa affrontava fasi piovose e instabili, il Nord — notoriamente più umido — ha vissuto un lungo periodo di assenza di piogge. Il Regno Unito, insieme a paesi come Germania settentrionale, Benelux e parte della Scandinavia, ha registrato valori pluviometrici inferiori alla media, con conseguenze su agricoltura, risorse idriche e qualità dell’aria.

Il responsabile? Un blocco anticiclonico stazionario tra le Isole Britanniche e la Groenlandia, che ha bloccato il flusso perturbato atlantico, impedendo la normale alternanza tra alta e bassa pressione su scala europea.

Cosa cambia: il collasso del blocco e il ritorno delle perturbazioni

Le ultime simulazioni atmosferiche segnalano che la fase di dominio anticiclonico è prossima alla fine. Tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno 2025, la struttura di alta pressione inizierà ad indebolirsi, aprendo finalmente la strada alle prime perturbazioni atlantiche verso il Regno Unito e le aree limitrofe.

Questo cambiamento potrebbe portare, già nella terza decade di maggio, i primi rovesci organizzati e un ritorno dell’instabilità atmosferica, specialmente sulla fascia settentrionale dell’Europa continentale.

Tuttavia, gli esperti sottolineano che si tratterà con ogni probabilità di piogge irregolari, più simili a temporali localizzati che a sistemi frontali estesi e continuativi.

Piogge sì, ma non per tutti (e non quanto servirebbe)

Sebbene l’arrivo delle precipitazioni sia una notizia positiva, la loro efficacia nel recuperare il deficit idrico accumulato è tutta da verificare. Secondo le analisi a medio-lungo termine, la fase instabile potrebbe non essere sufficiente a colmare la mancanza d’acqua degli scorsi mesi.

La tipologia delle piogge attese — concentrate, brevi, spesso a carattere convettivo — rappresenta una soluzione solo parziale. Questo significa che alcune aree potrebbero ricevere anche forti rovesci in poco tempo, ma altre restare ancora ai margini dei fenomeni. La distribuzione sarà disomogenea, sia nello spazio che nel tempo.

Tendenza per le prossime settimane: piogge sì, ma la siccità può tornare

Le proiezioni per fine maggio e inizio giugno mostrano un’ulteriore erosione del blocco e una maggiore apertura alle perturbazioni atlantiche. I fronti in ingresso dall’oceano potranno attraversare il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e parte dell’Europa occidentale, portando piogge anche consistenti.

Ma attenzione: le previsioni stagionali per l’estate 2025 mantengono un segnale preoccupante. Dopo una fase inizialmente più umida, è possibile che da metà giugno in avanti si assista a un nuovo rafforzamento dell’anticiclone subtropicale, con temperature sopra media e un ritorno a condizioni più secche e stabili, potenzialmente capaci di riaccendere l’allarme siccità.

Pioggia in arrivo, ma il problema non è risolto

Il possibile cedimento del blocco atmosferico apre uno spiraglio verso il ritorno delle piogge tanto attese nel Regno Unito e nel Nord Europa, ma le aspettative devono rimanere prudenti. Non si tratterà di precipitazioni diffuse e persistenti, bensì di un passaggio verso un regime più variabile, con rovesci sparsi e temporali.

Il deficit idrico accumulato nei mesi primaverili resta elevato, e serviranno settimane di piogge ben distribuite per compensarlo realmente. Con l’estate alle porte e un possibile ritorno dell’alta pressione, la finestra favorevole al recupero idrico potrebbe essere limitata.