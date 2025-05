Meteo Sardegna, prevista la regione più calda d’Italia: focus sull’ondata africana

MeteoWeb

La Sardegna si gode le ultime battute di una fase meteorologica caratterizzata da condizioni termiche gradevoli, perfettamente allineate con le medie stagionali di fine maggio. Questo scenario, figlio di un flusso temperato di matrice atlantica veicolato da vivaci e moderate raffiche di maestrale, sta però per lasciare il passo a un cambiamento significativo e già in parte innescato nelle dinamiche atmosferiche a scala europea.

Il fine settimana del cambiamento: l’anticiclone muta pelle

Sebbene i primi segnali siano già percepibili, sarà a partire da domani, venerdì 30 maggio, e con maggiore incisività fino a domenica 1° giugno, che l’assetto barico sul Mediterraneo centrale subirà una trasformazione decisiva. L’attuale struttura anticiclonica, finora nutrita da masse d’aria di origine oceanica, evolverà progressivamente, assumendo le caratteristiche tipiche di un robusto promontorio nordafricano. Questa metamorfosi è una risposta diretta a un’ondulazione del flusso zonale (le correnti principali che scorrono da ovest verso est in quota) che si sta sviluppando in pieno Atlantico.

Le analisi dei modelli previsionali, in particolare le mappe relative alle anomalie di geopotenziale a 500 hPa (circa 5500 metri di quota, indicative della struttura e forza dei sistemi di alta e bassa pressione) e di temperatura a 850 hPa (circa 1500 metri, un livello chiave per valutare la natura delle masse d’aria), confermano questa tendenza. Tra venerdì 30 maggio e domenica 1° giugno, la Sardegna si troverà dapprima posizionata lungo il ramo discendente di questo promontorio anticiclonico africano, per poi transitare in prossimità del suo asse principale.

Cosa significa questo per il tempo sull’isola?

Stabilità atmosferica : cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi.

: cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Ventilazione debole : i venti tenderanno ad attenuarsi, disponendosi a regime di brezza lungo le coste nelle ore più calde.

: i venti tenderanno ad attenuarsi, disponendosi a regime di lungo le coste nelle ore più calde. Temperature in progressivo aumento: le massime inizieranno a salire in maniera sensibile, raggiungendo e localmente superando i 33-35°C nelle pianure e valli interne, specie nelle giornate di sabato e domenica. È importante sottolineare che il “cuore” di questa avvezione subtropicale, l’ondata di calore più intensa, sarà per ora destinato principalmente alla Penisola Iberica.

Prima metà della prossima settimana: l’affondo dello Scirocco e il caldo Intenso

Il quadro meteorologico è destinato a evolvere ulteriormente con l’inizio della prossima settimana. Una saccatura atlantica (un’area di bassa pressione) riuscirà a raggiungere i settori occidentali del continente europeo. Tuttavia, la sua spinta propulsiva verso est verrà contrastata dalla persistenza e ulteriore rinforzo del promontorio africano.

In questa configurazione, la Sardegna si troverà esposta più direttamente sul fianco ascendente del promontorio anticiclonico, una posizione che favorisce l’attivazione di correnti di Scirocco (Sud-Est), in progressiva intensificazione. Queste correnti trasporteranno masse d’aria di origine subtropicale continentale, quindi molto calde e secche, direttamente verso l’Isola.

La distribuzione del campo termico in questa fase sarà particolarmente interessante e fortemente condizionata dalle temperature superficiali del mare, ancora relativamente fresche dopo la primavera. Si delineerà una netta differenza termica:

Coste orientali e meridionali : influenzate dall’azione mitigatrice del mare sottostante e dal percorso dello Scirocco su acque più fresche, difficilmente vedranno le temperature massime superare i 27-29°C .

: influenzate dall’azione mitigatrice del mare sottostante e dal percorso dello su acque più fresche, difficilmente vedranno le temperature massime superare i . Aree occidentali e settentrionali: qui si manifesteranno appieno le caratteristiche della massa d’aria subtropicale. Le correnti di Scirocco, superando i rilievi interni, potranno innescare effetti locali di compressione e subsidenza atmosferica (l’aria discendendo si scalda e si secca ulteriormente) nei settori sottovento. In queste zone, i valori massimi potranno spingersi fino a toccare e localmente superare i 35-37°C.

Implicazioni e prospettive

Siamo dunque alla vigilia di un periodo caratterizzato da una crescente stabilità atmosferica e, soprattutto, da un deciso aumento delle temperature che ci proietterà verso un contesto climatico dal sapore pienamente estivo. Mentre il fine settimana vedrà un caldo moderato e più secco, l’inizio della prossima settimana potrebbe portare condizioni di caldo più intenso e potenzialmente afoso, specie nelle zone interne e lungo le coste occidentali e settentrionali.

