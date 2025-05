Meteo Sardegna: in arrivo temporali tra sabato notte e domenica, ecco le zone a rischio

MeteoWeb

Dopo una giornata odierna all’insegna di un tempo tutto sommato variabile ma tranquillo, con schiarite alternate a velature medio-alte, l’attenzione si sposta ora verso la Sardegna meridionale, dove nelle prossime ore potrebbero verificarsi i primi segnali di un nuovo peggioramento. I principali modelli numerici ad alta risoluzione indicano infatti l’arrivo di aria più umida in quota, in risalita dai quadranti sud-occidentali, che andrà ad alimentare la formazione di nuove celle temporalesche sul Canale di Sardegna.

Temporali notturni in arrivo da sud-ovest

Nel corso della serata e della notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio, i settori meridionali della Sardegna, in particolare le aree costiere, potrebbero essere interessati da temporali a base alta, ossia rovesci originati in quota, che si sviluppano in un contesto atmosferico instabile ma con aria ancora relativamente secca nei bassi strati. Questo tipo di fenomeni si presenta spesso con fulminazioni intranube: spettacolari scariche elettriche che restano confinate all’interno della nube stessa, senza colpire il suolo.

Le prime celle convettive si stanno già formando sui mari a ovest delle Baleari e lungo le coste dell’Algeria, alimentate da un ramo in uscita della corrente a getto subtropicale, che nelle prossime ore si sposterà verso nord-est, interessando direttamente il Canale di Sardegna.

Domenica 11 maggio: instabilità in aumento su tutta l’isola

La giornata di domenica sarà caratterizzata da una crescente instabilità atmosferica, con temporali sparsi, localmente anche intensi, su diverse aree dell’interno e della costa. Le zone più esposte, secondo le ultime proiezioni, saranno:

Barbagia e monti del Gennargentu , dove non si escludono fenomeni localmente forti nel pomeriggio;

, dove non si escludono fenomeni localmente forti nel pomeriggio; Gallura , soprattutto nelle aree collinari e montane;

, soprattutto nelle aree collinari e montane; Campidano, Sarcidano e rilievi del Sulcis, con sviluppo di celle convettive tra tardo mattino e primo pomeriggio.

Le precipitazioni potranno essere accompagnate da colpi di vento, occasionali grandinate e frequente attività elettrica, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

Previsioni meteo dettagliate per domenica 11 maggio in Sardegna

Litorale occidentale : cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata;

: cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata; Litorale orientale : nuvolosità estesa al mattino con possibili deboli piogge residue , in attenuazione nel corso del pomeriggio;

: nuvolosità estesa al mattino con possibili , in attenuazione nel corso del pomeriggio; Litorale meridionale : cielo molto nuvoloso o coperto nella prima parte della giornata, con tendenza a parziali schiarite nel pomeriggio;

: cielo molto nuvoloso o coperto nella prima parte della giornata, con tendenza a nel pomeriggio; Aree interne meridionali : nuvolosità compatta al mattino, in graduale diradamento entro sera;

: nuvolosità compatta al mattino, in graduale diradamento entro sera; Interne settentrionali : cielo irregolarmente nuvoloso, con annuvolamenti pomeridiani alternati a schiarite;

: cielo irregolarmente nuvoloso, con annuvolamenti pomeridiani alternati a schiarite; Rilievi: condizioni inizialmente variabili, con copertura in aumento dalla sera e rischio di rovesci o temporali localizzati.

Conclusione: un weekend da monitorare con attenzione

La Sardegna si prepara dunque a un weekend segnato da una nuova fase di instabilità, sebbene non particolarmente severa in termini di accumuli. Il rischio maggiore resta legato allo sviluppo di temporali pomeridiani sulle zone interne, in un contesto atmosferico alimentato da aria umida in quota e da un ramo attivo della jet stream subtropicale.

