Meteo, Siberia infuocata: notti tropicali e massime sui +37°C. Il clima estremo sorprende la Russia orientale

La Russia orientale, in particolare la Siberia e l’Estremo Oriente, sta affrontando un’ondata di calore senza precedenti, caratterizzata da temperature minime notturne eccezionalmente elevate. Negli ultimi giorni di maggio 2025, diverse località hanno registrato valori minimi notturni superiori ai 20°C, un’anomalia straordinaria per queste latitudini e per questo periodo dell’anno.

In zone dove normalmente le temperature minime di maggio si aggirano tra i 5°C e i 10°C, superare i 15°C è già raro. Ma toccare o oltrepassare i 20°C di notte è un evento senza precedenti, che evidenzia l’eccezionalità dell’attuale configurazione atmosferica.

Minime tropicali in piena Siberia: i dati più sorprendenti

Borzja : 20,8°C

: Vesljana : 19,4°C

: Cherdyn : 18,8°C

: Solov’Evsk: 18,5°C

Valori di questo tipo sono quasi impensabili per il mese di maggio e hanno infranto numerosi record storici sia mensili che stagionali. In alcuni casi si è andati oltre i record estivi assoluti di temperatura minima.

Anomalie termiche da record: fino a 20°C sopra la media

A rendere ancora più eccezionale l’evento è la contemporanea impennata delle temperature massime. In tutta la regione si registrano scarti termici fino a +20°C rispetto alle medie stagionali, a causa dell’azione di un robusto anticiclone subtropicale che convoglia masse d’aria calda verso nord-est, lambendo il Circolo Polare Artico.

Temperature massime da record: la top 20

Shilka: 37,1°C Solov’Evsk: 36,8°C Sretensk: 36,0°C Aginskoe: 36,0°C Borzja: 35,9°C Aksa: 35,5°C Priargunsk: 35,1°C Chernjaevo: 35,0°C Magdagaci: 34,6°C Simanovsk: 34,5°C Dzalinda: 34,2°C Blagovescetnsk: 34,2°C Usugli: 34,1°C Zeja: 34,0°C Urmi: 33,6°C Chita: 33,5°C Kyra: 33,0°C Nerchinskij Zavod: 32,8°C Tynda: 32,0°C Arhara: 32,0°C

Queste temperature massime sono tipiche di zone desertiche e rappresentano un campanello d’allarme per la nuova realtà climatica in queste aree.

Clima estremo e cambiamento climatico: cosa ci dice la Siberia

Anche città più meridionali e monitorate come Mosca, dove le minime di maggio sono generalmente comprese tra 10°C e 15°C, raramente raggiungono i 20°C persino in piena estate. I dati provenienti dalla Siberia nel 2025 indicano che siamo di fronte a un cambiamento climatico accelerato e sempre più visibile anche nelle aree continentali fredde.

La nuova normalità termica della Russia orientale

L’ondata di calore in corso rappresenta molto più di un’eccezione: è un segnale forte di una trasformazione climatica in atto. Le minime notturne sopra i 20°C e le massime vicine ai 37°C sono un campanello d’allarme per i climatologi e un elemento di riflessione per le politiche ambientali future.