Meteo Sicilia: stop al maltempo, in arrivo giornate soleggiate

MeteoWeb

La Sicilia si avvia verso un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche dopo i forti contrasti meteo che hanno caratterizzato la prima metà di maggio. Il ciclone Ines, struttura depressionaria di origine afro-mediterranea che ha stazionato per giorni sullo Ionio, sta definitivamente abbandonando la scena spostandosi verso i Balcani. Il suo allontanamento segna la fine di una fase di maltempo persistente, responsabile di nubifragi localizzati soprattutto su Agrigentino, Palermitano e Trapanese.

Con la ritirata del vortice ciclonico, la pressione atmosferica inizia a salire su tutto il territorio regionale, favorendo un graduale diradamento della nuvolosità e una transizione verso cieli sereni o poco nuvolosi, già ben visibili nella serata di venerdì.

Sabato 18 maggio: ultimi rovesci su aree orientali, clima fresco

La giornata di sabato segnerà il vero spartiacque tra instabilità e ritorno della stabilità. Gli ultimi fenomeni residui sono attesi tra la Piana di Catania, gli Iblei e il Siracusano, in un contesto termico ancora piuttosto fresco per il periodo. L’afflusso di correnti più fredde dall’Europa nord-orientale manterrà le temperature al di sotto delle medie climatiche, specialmente durante le ore mattutine e serali.

Nel resto della regione, la situazione sarà più tranquilla, con nuvolosità irregolare e tendenza a schiarite via via più ampie nel corso della giornata. Si tratterà dell’ultima coda instabile prima del definitivo ritorno dell’anticiclone subtropicale.

Domenica 19 maggio: residua variabilità, ma il peggio è alle spalle

Domenica si aprirà con condizioni generalmente variabili, ma il maltempo sarà ormai un lontano ricordo. Il cielo si presenterà perlopiù poco nuvoloso, con qualche nube residua soprattutto nelle ore centrali della giornata, ma senza fenomeni di rilievo.

Le temperature, pur restando su valori contenuti, inizieranno lentamente a risalire, segno di un mutamento della circolazione in quota. Il contesto sarà ideale per attività all’aperto, grazie all’assenza di precipitazioni e a un’atmosfera decisamente più stabile rispetto ai giorni precedenti.

Lunedì 20 maggio: alta pressione subtropicale in rinforzo e temperature in aumento

A partire da lunedì, la situazione meteo si stabilizzerà ulteriormente. Il promontorio subtropicale, responsabile delle prime ondate di caldo della stagione, tenderà ad espandersi temporaneamente anche verso la Sicilia. Ne conseguirà un deciso aumento delle temperature diurne, con valori che torneranno in linea, o leggermente al di sopra, delle medie climatiche.

Il cielo si presenterà ampiamente soleggiato, con solo il passaggio di qualche velatura alta e sterile, tipica delle fasi anticicloniche. La ventilazione sarà in generale debole e i mari prevalentemente calmi, a completare un quadro atmosferico finalmente più stabile e gradevole.

Conclusione: la Sicilia esce dalla fase ciclonica, torna l’anticiclone

Dopo giornate segnate da piogge, nubifragi e clima insolitamente fresco per maggio, la Sicilia si prepara a voltare pagina. Il ciclone Ines è ormai solo un ricordo e l’alta pressione in risalita da sud promette una fase più stabile e soleggiata tra sabato 18 e martedì 21 maggio.

Un’occasione per tornare a vivere la stagione all’aria aperta, con la consapevolezza che, nel Mediterraneo, anche la primavera può riservare sorprese intense e improvvise. Ma questa volta, sembra proprio che il bel tempo voglia prendersi la sua rivincita.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.