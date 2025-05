Meteo Sicilia, è allerta: violenti temporali e piogge di fango in arrivo dal Nord Africa

MeteoWeb

Una vasta struttura ciclonica di origine afro-mediterranea, identificata come “ciclone Ines”, sta investendo la Sicilia con una nuova fase di maltempo diffuso. Attese forti piogge, temporali e un’insolita intrusione di polveri sahariane, con effetti sulla qualità dell’aria. La giornata di oggi segna un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulla Sicilia, dove un fronte perturbato in risalita dal Nord Africa sta impattando con forza a partire dalle province meridionali.

Le immagini satellitari confermano l’arrivo di un sistema nuvoloso compatto, in rapida estensione verso l’intero territorio regionale. Entro il primo pomeriggio, infatti, piogge diffuse e localmente abbondanti interesseranno gran parte dell’Isola, accompagnate da rovesci e temporali anche di forte intensità.

Ciclone Ines: piogge, rovesci e venti tesi su tutta l’Isola

A determinare questo intenso peggioramento è la presenza del ciclone Ines, un vortice depressionario afro-mediterraneo che, nel suo movimento verso il Canale di Sicilia, abbraccerà interamente la regione. Le precipitazioni risulteranno particolarmente insistenti su litorali e zone interne, in particolare lungo la fascia ionica, tirrenica e meridionale.

I venti soffieranno con moderata intensità dai quadranti sud-orientali, portando con sé aria calda e umida, e contribuiranno ad alimentare l’attività temporalesca. Il mare sarà generalmente mosso, con moto ondoso più accentuato sul Canale di Sicilia, dove si registreranno le condizioni più agitate.

Polvere sahariana e “piogge di fango”: impatto sulla qualità dell’aria

Uno degli aspetti più rilevanti di questa ondata di maltempo sarà l’arrivo di consistenti masse di polvere desertica in sospensione, aspirate dal cuore del Sahara algerino. Il fenomeno, noto anche come “piogge di fango”, si manifesterà già da domani con cieli lattiginosi, colorazioni giallo-ocra e depositi sabbiosi al suolo, specie nelle aree del sud e sud-est dell’Isola.

In particolare, tra Pantelleria, Linosa, Lampedusa e l’arcipelago maltese, si assisterà a un vero e proprio “cielo giallo”, effetto diretto della concentrazione di pulviscolo sahariano in alta quota. Sulla Sicilia le polveri rimarranno in sospensione fino alla notte tra giovedì e venerdì, mantenendo elevati i livelli di particolato sottile, soprattutto PM2,5.

Attenzione alla salute: livelli di PM2,5 in aumento

L’incremento delle polveri fini PM2,5, già monitorato dagli enti regionali, rappresenta un rischio per la salute, soprattutto per chi soffre di patologie respiratorie, anziani e bambini. Le particelle più piccole, infatti, sono in grado di penetrare a fondo nel tratto respiratorio, aggravando condizioni preesistenti o causando irritazioni delle mucose.

Si raccomanda quindi massima cautela nelle attività all’aperto, specialmente per i soggetti fragili. L’uso di mascherine FFP2 può contribuire a ridurre l’inalazione delle polveri più fini.

Massima attenzione in Sicilia tra maltempo, sabbia e inquinamento atmosferico

Le prossime 24-36 ore si preannunciano particolarmente critiche per la Sicilia, investita in pieno dal ciclone Ines. Al rischio idrogeologico per piogge intense e temporali si aggiunge l’aggravante delle polveri sahariane, che influenzeranno non solo la visibilità ma anche la qualità dell’aria.

