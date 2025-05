Meteo, spettacolo nei cieli tra Ravenna e Ferrara: funnel cloud e rischio tornado in Emilia Romagna

MeteoWeb

La mattinata odierna ha offerto uno spettacolo atmosferico affascinante e poco comune: diverse nubi a imbuto, tecnicamente definite funnel cloud, sono apparse nei cieli tra il ravennate orientale e l’area ferrarese. Sebbene non si sia trattato di tornado veri e propri, questi fenomeni rappresentano una manifestazione precoce e spesso effimera della potenza della natura, una sorta di “embrione” tornadico.

Ma cosa ha favorito la loro comparsa proprio oggi? E quanto è concreta la possibilità che si sviluppino in veri e propri tornado?

Un mix di fattori favorevoli: il ruolo delle masse d’aria in conflitto

A generare le condizioni ideali è stato l’incontro tra due differenti regimi di vento e massa d’aria: da un lato, correnti marittime orientali (da ENE) provenienti dall’Adriatico; dall’altro, deboli flussi occidentali padani, spesso presenti durante le prime ore del giorno nella pianura settentrionale.

Questa interazione ha dato origine a una linea di convergenza o boundary, cioè una zona in cui venti di diversa provenienza e caratteristiche si scontrano. È in questi confini dinamici che nascono le condizioni perfette per la formazione di vortici verticali, anche noti in meteorologia come misocicloni.

Cos’è un misociclone e perché è importante?

Il termine “misociclone” può suonare ostico, ma indica un concetto fondamentale: si tratta di un piccolo vortice atmosferico verticale che si forma in corrispondenza di forti variazioni del vento nei bassi strati. A livello pratico, possiamo immaginarli come dei “tubi d’aria rotante” sospesi nell’atmosfera.

Questi vortici nascono lungo una linea di convergenza, dove masse d’aria con differenti temperature e umidità si incontrano: è il caso, ad esempio, di un fronte freddo, un gust front (cioè un fronte di raffica prodotto da temporali precedenti), o persino una semplice brezza costiera.

Quando in prossimità di questi vortici si sviluppa una nube convettiva – ovvero un cumulonembo con forti moti verticali – il misociclone può essere “stirato” verso l’alto in un processo chiamato stretching verticale. Questo allungamento può generare una nube a imbuto e, in alcuni casi, anche un vero e proprio tornado.

I funnel cloud di oggi: nubi a imbuto senza contatto col suolo

Nel caso specifico di questa mattina, le nubi a imbuto osservate non sembrano aver toccato il suolo e quindi non si è trattato di tornado al suolo pienamente sviluppati. Tuttavia, la struttura era ben definita e riconoscibile, indice di una vorticità atmosferica ben presente e in fase attiva.

Va chiarito che non ci troviamo di fronte a un classico tornado mesociclonico, come quelli associati alle supercelle temporalesche (esempio noto: il violento tornado del 22 luglio 2023), ma piuttosto a vortici su scala minore, più brevi e meno distruttivi. Nondimeno, meritano attenzione e studio, in quanto rappresentano una tipica espressione della mesoscala atmosferica.

Gli “ingredienti” c’erano tutti

Nella dinamica odierna, gli elementi che hanno favorito l’instabilità e la formazione di funnel cloud erano molteplici:

Aria marittima da ENE , più fresca e umida;

, più fresca e umida; Correnti padane da ovest , più secche e stabili;

, più secche e stabili; Fronti di raffica (gust front) generati da celle temporalesche sul ferrarese;

generati da celle temporalesche sul ferrarese; Nubi convettive attive, capaci di sostenere il moto ascensionale verticale.

A queste condizioni si è aggiunta l’estrema delicatezza dell’equilibrio atmosferico su scala locale: bastano lievi variazioni nei parametri microfisici e nel vento perché il “gioco” riesca o fallisca. La meteorologia di mesoscala, infatti, è complessa e poco prevedibile a livello puntuale, ma fondamentale per spiegare questi fenomeni.

Una questione di scala: quando la natura gioca sul filo del rasoio

Fenomeni come quello di oggi evidenziano quanto sia sottile il confine tra eventi spettacolari e situazioni potenzialmente pericolose. Siamo in presenza di una mesoscala spinta, cioè una scala meteorologica intermedia tra i fenomeni locali e quelli sinottici (su larga scala), in cui gli equilibri sono delicati e spesso temporanei.

Non sempre la formazione di una nube a imbuto porta allo sviluppo di un tornado, ma l’osservazione e la documentazione di questi eventi è fondamentale per affinare le conoscenze e migliorare i modelli previsionali.

Tra spettacolo e studio

L’apparizione dei funnel cloud tra Ravenna e Ferrara ci ricorda che anche in Italia possono verificarsi fenomeni tornadici, sebbene in forme minori rispetto alle supercelle americane. Studiarli, fotografarli, e comprenderne le dinamiche è essenziale per migliorare la prevenzione meteo e la consapevolezza collettiva.

La giornata di oggi è stata un esempio concreto di come anche un piccolo vortice atmosferico possa raccontare una storia fatta di convergenze, forze opposte e incredibili giochi d’equilibrio tra cielo e terra.