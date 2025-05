Meteo, temperatura record nel sud dell’Iraq: registrati +49°C

MeteoWeb

Temperature record in Iraq, dove il termometro ha raggiunto i +49°C in alcune regioni del sud, il valore più alto registrato quest’anno secondo i servizi meteorologici. Domenica 18 maggio, a Dhi Qar, provincia povera ed emarginata del sud, due cadetti militari sono morti e molti altri sono stati ricoverati in ospedale dopo una prolungata esposizione al sole in un’accademia. In Iraq, le estati sono torride, con temperature che superano regolarmente i +50°C. Oggi nel sud, il termometro segna già +49°C nelle province di Bassora e Missane e +48°C nella regione di Dhi Qar, secondo i servizi meteorologici. “Questi +49°C sono la temperatura più alta registrata finora quest’anno in Iraq”, ha detto all’AFP Amer al-Jabiri, portavoce dei servizi meteorologici.

Il Ministero della Difesa ha riconosciuto che nove nuove reclute di un’accademia militare di Dhi Qar sono state ricoverate in ospedale dopo “segni di affaticamento e spossatezza (…) a causa dell’esposizione al sole che le ha disidratate”. Un altro comunicato governativo ha riferito della morte di due cadetti, e il Primo Ministro Mohamed Chia al-Soudani ha ordinato una commissione d’inchiesta per identificare i responsabili di una “negligenza”. Ha destituito quattro militari, tra cui il capo dell’accademia militare e il suo vice, ricordando “l’importanza di trattare bene” i cadetti e di “vigilare sui trattamenti eccessivi” di alcuni ufficiali istruttori.

Con precipitazioni in calo, carenza d’acqua e temperature in aumento, negli ultimi anni l’Iraq ha attraversato periodi di siccità che rendono difficile la vita quotidiana dei suoi 46 milioni di abitanti. Da metà aprile, il Paese è stato colpito da più di cinque tempeste di polvere o sabbia.