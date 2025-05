Meteo, Tornado e violenti temporali in arrivo negli USA tra il 3 e 6 giugno: rischio alto nelle Grandi Pianure

MeteoWeb

L’inizio di giugno negli Stati Uniti potrebbe segnare una nuova escalation di fenomeni meteorologici estremi. Dopo un mese di maggio già segnato da numerosi episodi di maltempo severo, i modelli previsionali mostrano una chiara tendenza: una nuova ondata di forti temporali e possibili tornado si prepara a colpire le Grandi Pianure e gli stati centrali tra il 3 e il 6 giugno.

Secondo il National Weather Service e altri centri di previsione meteorologica, il quadro sinottico previsto per la prima settimana del mese suggerisce una configurazione tipica della peak season dei tornado: una saccatura in quota in avanzamento da ovest incontrerà aria calda e umida proveniente dal Golfo del Messico, creando le condizioni ideali per la genesi di sistemi temporaleschi violenti.

Stati Uniti centrali nel mirino: cosa succederà tra il 3 e il 6 giugno

Le attuali proiezioni indicano che la prossima fase di maltempo severo negli USA si intensificherà proprio nei primi giorni di giugno, quando la stagione dei tornado raggiunge uno dei suoi momenti più attivi, specie nelle Grandi Pianure meridionali e centrali.

Le aree maggiormente esposte includono:

Kansas

Oklahoma

Texas settentrionale

Nebraska

Iowa

Missouri

Arkansas

Queste regioni si troveranno lungo la linea di confluenza tra una saccatura in discesa dal Pacifico settentrionale e l’afflusso costante di aria umida subtropicale dal Golfo del Messico. Tale configurazione atmosferica è ben nota per favorire la formazione di supercelle, grandine di grandi dimensioni, venti distruttivi e potenziali tornado.

La chiave è nella quota: come leggere le mappe meteorologiche a 500 hPa

Le mappe previsionali mostrano anomalie significative dell’altezza geopotenziale a 500 millibar, una quota corrispondente a circa 5.500 metri. In questa fascia dell’atmosfera si sviluppano le dinamiche su larga scala che determinano le condizioni meteorologiche al suolo.

Le aree in blu evidenziano una “trough”, ovvero una zona di bassa pressione in quota, associata a instabilità, aria più fredda e discese di masse d’aria dinamiche.

Le zone in arancione o rosso rappresentano una “ridge”, cioè un promontorio di alta pressione che favorisce condizioni più stabili e calde.

Quando una trough si avvicina da ovest e incontra aria tropicale ricca di umidità risalente dal Golfo del Messico, si attiva un potente motore atmosferico capace di generare linee temporalesche e sistemi mesociclonici.

La stagione dei tornado è tutt’altro che finita

Nonostante la percezione di un rallentamento nei fenomeni estremi negli ultimi giorni di maggio, la stagione dei tornado negli Stati Uniti è ancora nel pieno della sua attività, e gli esperti mettono in guardia: le condizioni resteranno favorevoli ancora a lungo.

Ogni anno, la prima metà di giugno rappresenta una delle fasi più pericolose dell’intera stagione primaverile, perché l’interazione tra flussi d’aria calda, umidità superficiale elevata e instabilità in quota si sposta gradualmente verso nord.

Il rischio non è solo per i tornado, ma anche per:

Grandinate con chicchi superiori ai 5 cm

Venti lineari forti (downburst)

Piogge torrenziali con rischio flash flood

Fulminazioni intense e persistenti

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni: monitoraggio e allerta

Le previsioni a medio termine, pur con un certo margine di incertezza sulla tempistica precisa, sono già abbastanza concordi: la probabilità di eventi meteorologici estremi aumenterà significativamente tra il 3 e il 6 giugno.

Il NOAA e i centri regionali del Storm Prediction Center (SPC) sono già in fase di monitoraggio attivo, e potrebbero emettere allerte e outlook ad alto rischio nei prossimi giorni, man mano che i modelli a breve termine affineranno i dettagli.

Giugno inizia con instabilità e rischio tornado

La prima settimana di giugno 2025 negli Stati Uniti si aprirà all’insegna dell’instabilità atmosferica e di un potenziale ritorno di maltempo severo su vasta scala. In linea con la climatologia della stagione, la minaccia di tornado, grandine e violenti temporali resterà alta nelle pianure centrali.