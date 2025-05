Meteo Umbria: ancora piogge e nubi in agguato, ma torna anche il sole

MeteoWeb

Il mese di maggio continua a mostrare il suo lato più dinamico sull’Umbria. In assenza di una solida figura anticiclonica, il tempo resta caratterizzato da una marcata variabilità atmosferica, con alternanza tra fasi instabili e parentesi soleggiate che, pur senza estremi, continueranno a dominare lo scenario meteorologico nei prossimi giorni.

Atmosfera instabile: piogge a macchia di leopardo e nubi irregolari

Anche questa mattina il cielo umbro ha tradito l’assenza di una struttura stabile di alta pressione. Lo dimostrano i rovesci che ieri sera hanno interessato il Ternano e quelli della notte appena trascorsa tra lo Spoletino, il Folignate e le aree appenniniche centro-settentrionali.

Queste precipitazioni irregolari, tipiche di un’atmosfera instabile, si accompagnano a nuvolosità disomogenea e rapidi cambi di scenario, in un contesto che rende difficile una previsione puntuale degli episodi più intensi.

Previsioni a medio termine: instabilità intermittente ma clima senza eccessi

Nel corso delle prossime giornate, l’instabilità continuerà a manifestarsi a tratti e in modo disomogeneo, con rovesci localizzati non sempre nelle stesse zone. Fenomeni prevalentemente pomeridiani, ma non esclusivi di quel momento della giornata.

Nonostante ciò, non mancheranno le schiarite e persino giornate soleggiate, con un incremento delle temperature massime che si manterranno comunque in un range gradevole e privo di eccessi termici.

Le temperature minime, invece, rimarranno piuttosto fresche – soprattutto nelle conche interne e nelle valli appenniniche – in linea con il quadro stagionale e con la presenza di cieli sereni notturni che favoriscono la dispersione termica.

Weekend in arrivo: nuova instabilità sull’Appennino umbro

Guardando al fine settimana, le attuali elaborazioni modellistiche mostrano la possibilità di nuovi rovesci localizzati, in particolare tra sabato e domenica. Questi fenomeni sembrano destinati a concentrarsi sulle aree montuose e appenniniche, senza coinvolgere in modo sistematico l’intera regione.

Si tratterà con ogni probabilità di precipitazioni isolate e a carattere sparso, legate a celle temporalesche di breve durata. Le zone collinari e pianeggianti potrebbero restare all’asciutto, oppure essere interessate solo marginalmente.

Lunedì e martedì: peggioramento più esteso in vista?

Le ultime proiezioni indicano un possibile peggioramento a inizio della prossima settimana. In particolare tra lunedì 13 e martedì 14 maggio, si intravedono condizioni per un’instabilità più diffusa e persistente, con maggiore probabilità di rovesci anche intensi estesi su buona parte del territorio regionale.

Tuttavia, trattandosi di una previsione a medio termine, sarà fondamentale attendere conferme nei prossimi aggiornamenti modellistici, soprattutto per quanto riguarda le aree più esposte e i quantitativi di pioggia previsti.

Conclusione: maggio prosegue tra alti e bassi, ma senza estremi

La situazione meteorologica sull’Umbria resta incerta ma non drammatica: nessun evento estremo all’orizzonte, solo una lunga fase di transizione primaverile che alterna instabilità, sole e temperature nella norma.

Un clima ancora dinamico, perfettamente in linea con il mese di maggio e con le caratteristiche tipiche della mezza stagione.

