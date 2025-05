Meteo USA, tornado, grandine e derecho: settimana di fuoco tra Midwest e Sud-Est

MeteoWeb

Una nuova fase di intensa instabilità atmosferica è pronta a investire gli Stati Uniti centrali, con una sequenza di giornate a rischio fenomeni estremi che potrebbe estendersi da giovedì fino all’inizio della prossima settimana. Le regioni più esposte includono la vasta fascia compresa tra le Grandi Pianure settentrionali, il Midwest e la valle del fiume Ohio: territori già noti per essere nel pieno della cosiddetta “tornado season”.

Temporali violenti e supercelle: i giorni più critici saranno venerdì e martedì

Secondo le più recenti analisi meteorologiche, il quadro sinottico previsto tra il 15 e il 21 maggio presenta tutti i segnali di un pattern primaverile estremamente attivo. Ogni giorno potrebbe riservare tempeste con forte potenziale distruttivo, ma due date si distinguono in particolare: venerdì e martedì prossimo, che mostrano al momento i maggiori indici di instabilità convettiva, tipici di eventi meteorologici significativi su larga scala.

Un mix esplosivo: l’interazione tra masse d’aria contrapposte

La dinamica atmosferica che alimenterà il peggioramento è ben conosciuta dai meteorologi americani. Si tratta dell’interazione tra l’aria fredda e secca in discesa dalle latitudini settentrionali e l’aria calda e umida proveniente dal Golfo del Messico. Questo contrasto termico è l’ingrediente principale per lo sviluppo di supercelle temporalesche: strutture imponenti capaci di generare tornado, grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento impetuose.

Zone a rischio tornado: Missouri, Illinois, Tennessee e Sud-Est nel mirino

Tra le aree più esposte ai fenomeni più estremi ci sono Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana e Tennessee, ma il rischio potrebbe estendersi successivamente anche verso il Sud-Est, coinvolgendo Mississippi, Alabama, Louisiana e alcune porzioni della Florida. In questi stati, il rischio non si limita ai tornado: anche le grandinate violente e i downburst potrebbero creare notevoli danni a infrastrutture, mezzi agricoli e abitazioni.

Rischio “derecho” e alluvioni lampo: il Midwest sotto sorveglianza

Non meno preoccupante è la possibilità che si formino eventi temporaleschi organizzati su scala regionale, come i cosiddetti derecho: lunghe linee temporalesche con venti distruttivi che possono estendersi per centinaia di chilometri, capaci di abbattersi con raffiche comprese tra i 100 e i 140 km/h. Inoltre, le forti precipitazioni potrebbero causare allagamenti improvvisi, soprattutto tra Arkansas, Missouri, Tennessee e Mississippi, dove si stimano accumuli di pioggia equivalenti a interi mesi in appena 48 ore.

Allerta continua e inviti alla prudenza: il ruolo delle autorità locali

Le autorità meteorologiche americane, in collaborazione con i servizi di protezione civile statali, stanno monitorando con grande attenzione l’evoluzione della situazione e hanno già invitato la popolazione a seguire con regolarità gli aggiornamenti. In diverse contee è già attivo il protocollo di allerta, con indicazioni precise per eventuali evacuazioni o la messa in sicurezza di strutture vulnerabili.

Conclusioni: un maggio ad alta tensione meteorologica negli USA centrali

Sebbene maggio sia storicamente uno dei mesi più turbolenti per quanto riguarda la fenomenologia atmosferica negli Stati Uniti centrali, la configurazione attuale appare particolarmente insidiosa. L’alternarsi di giornate con alto potenziale convettivo e la persistenza della dinamica barica favorevole allo sviluppo di temporali severi pongono le basi per un rischio concreto e diffuso.