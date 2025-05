Meteo, USA verso un’estate di caldo estremo: le previsioni NOAA

MeteoWeb

I mesi estivi del 2025 promettono di essere tra i più caldi mai registrati negli Stati Uniti. Il caldo estremo potrebbe essere diffuso e incessante, solo l’estremo nord dell’Alaska potrebbe sfuggire a temperature insolitamente alte da giugno ad agosto, secondo le ultime previsioni stagionali della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). In effetti, in molte parti del Paese è già iniziato il clima estivo. A International Falls, in Minnesota – l’autoproclamata “ghiacciaia della nazione” – le temperature intorno ai +32°C sono arrivate all’inizio di maggio. Cento miglia a sud, il clima caldo e secco ha contribuito a fomentare gli incendi boschivi di inizio stagione, che sono andati fuori controllo, costringendo il Governatore Tim Walz a chiamare la Guardia Nazionale.

Negli Stati Uniti occidentali, l’ultimo aggiornamento della NOAA segnala che la mancanza di precipitazioni primaverili e le temperature molto alte stanno portando al rapido scioglimento dell’abbondante manto nevoso di quest’inverno, aumentando il rischio di siccità estiva e incendi boschivi. Il clima più secco del normale ha inoltre intensificato la siccità in corso in Florida e negli stati del Medio Atlantico.

Il problema dei tagli al personale

Nel frattempo, gli esperti temono che i tagli generalizzati al personale e la riduzione dei finanziamenti per la scienza federale, le risorse di previsione e le agenzie di risposta ai disastri ostacoleranno gli sforzi per garantire la sicurezza delle persone.

In Texas, dove i tagli al “Dipartimento per l’efficienza governativa” (Doge) di Donald Trump hanno lasciato l’ufficio di Houston del National Weather Service in condizioni di grave carenza di personale e senza una leadership permanente, un caldo record continua a intensificarsi e si profila un’altra intensa stagione degli uragani. Un’ondata di calore a metà maggio nella valle del Rio Grande ha reso brevemente la regione più calda della Death Valley.

Le agenzie scientifiche federali come la NOAA stanno ora operando a capacità ridotta nonostante le enormi minacce meteorologiche. Centinaia di meteorologi hanno lasciato il Servizio Meteorologico Nazionale negli ultimi mesi e diversi uffici, tra cui quello di Houston, hanno dovuto ridurre i servizi forniti. Ora sono i funzionari statali e locali, il personale universitario e le organizzazioni non profit a dover cercare di farsi carico della sensibilizzazione del pubblico sul caldo e altri fenomeni meteorologici estremi.

I pericoli del caldo per la salute

La climatologa Sylvia Dee e i suoi colleghi della Rice University di Houston descrivono il caldo eccessivo come una sorta di “violenza lenta” che aggrava altre minacce per la salute pubblica, come l’inquinamento atmosferico e le patologie preesistenti. “Ci sono così tante cose che ruotano attorno allo stress da calore”.

“Il caldo estremo può compromettere la capacità del nostro cervello di pensare lucidamente“, ha affermato Adrienne Heinz, psicologa clinica presso la Stanford University. “Le funzioni esecutive come il processo decisionale, l’inibizione e la sequenza di compiti diventano più difficili. È come camminare nel fango. Influisce sulla capacità di apprendimento se sei uno studente o sulla capacità di rendimento se sei un dipendente. Non lascia nulla di intatto, davvero”.