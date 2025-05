Meteo Veneto, arriva il caldo in montagna: a Cortina riappare la cascata di Rozes

MeteoWeb

Uno zampillo d’acqua cristallina che dalla punta della Rozes si tuffa nel vuoto per centinaia di metri, visibile fin dalla città. Cortina ha salutato oggi uno dei fenomeni naturali più caratteristici della valle ampezzana: la cascata d’acqua che scende dai 3.225 metri della Tofana di Rozes, da sempre segno del disgelo delle nevi in quota. La cascata è uno spettacolo che ogni anno affascina i cortinesi e i fortunati turisti che, proprio in quel momento, sono ospiti della Regina delle Dolomiti. Un fenomeno che nella tradizione popolare ha il significato dell’estate in arrivo.

Quest’anno, il caldo in alta quota si è fatto attendere, complici anche le nevicate delle ultime settimane, e la cascata è riapparsa l’1 maggio. Negli ultimi anni, l’evento si è presentato spesso in anticipo rispetto all’estate, a fine marzo o nella prima settimana di aprile.

