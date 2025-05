Un meteorite riscrive la storia della Scozia

MeteoWeb

Una scoperta ha fatto luce sulla storia antica della Scozia, fornendo nuove informazioni, anche sull’origine della vita sulla Terra. Un nuovo studio ha svelato che un enorme meteorite colpì quella che oggi è la regione delle Highlands nord-occidentali 990 milioni di anni fa, circa 200 milioni di anni più tardi rispetto a quanto si pensava. Finora gli scienziati ritenevano che l’impatto fosse avvenuto 1,17 miliardi di anni fa, ma grazie all’analisi di speciali cristalli chiamati zirconi, è stato possibile correggere drasticamente questa data. E il motivo è semplice (e affascinante): questi minuscoli cristalli funzionano come orologi naturali, capaci di segnare il tempo geologico con straordinaria precisione. Quando il meteorite colpì la Terra, l’enorme calore “azzerò” questi orologi, lasciando impressa per sempre la data dell’impatto.

L’evento catastrofico lasciò un’impronta indelebile nel terreno, formando uno strato roccioso chiamato Stac Fada Member, che ancora oggi racconta quella drammatica giornata. La vera sorpresa, però, riguarda ciò che c’era prima e dopo: laghi, fiumi e paludi pieni di microbi, i primi abitanti della terraferma, lontani antenati di piante, animali e funghi.

In altre parole, la Scozia di quasi un miliardo di anni fa non era un paesaggio desolato, ma un mosaico di ambienti d’acqua dolce pullulanti di vita invisibile. Ciò rende la regione un vero e proprio “laboratorio del tempo”, in cui gli scienziati possono studiare come questi ecosistemi primitivi siano sopravvissuti (e si siano rigenerati) dopo un disastro cosmico.

C’è però un mistero ancora irrisolto: dove si trova il cratere d’impatto? La sua posizione resta sconosciuta. Potrebbe nascondersi sotto le montagne Torridonian, formatesi nei milioni di anni successivi, oppure giacere silenziosamente sul fondo del Mar del Nord. A meno che l’erosione non faccia il suo lavoro tra qualche decina di milioni di anni, potremmo non trovarlo mai.

Nel frattempo, gli scienziati continueranno a leggere i messaggi lasciati dai zirconi, piccoli custodi di una storia che, a quanto pare, è molto più recente e sorprendente di quanto pensassimo.

