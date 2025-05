Milano, nasce il primo centro di eccellenza per la tosse cronica: diagnosi e cure innovative

MeteoWeb

Grazie alla donazione di 755mila euro da parte della Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia OdV, al Policlinico di Milano è ora attivo un Centro specialistico per migliorare la diagnosi e il trattamento della tosse cronica in età pediatrica e adulta. Il nuovo Centro rappresenta un punto di riferimento anche nell’ambito della ricerca per identificare i fattori di rischio, valutare le predisposizioni genetiche ed individuare i trattamenti innovativi e la sperimentazione di nuove terapie. Spesso trascurata, la tosse può cronicizzarsi già dopo appena quattro settimane. A livello globale, il numero di persone colpite da forme persistenti è in continuo aumento, in particolare nelle aree urbane, dove l’inquinamento atmosferico compromette la salute dell’apparato respiratorio. Questo contesto favorisce l’insorgenza di patologie in cui la tosse rappresenta uno dei primi segnali da non sottovalutare. È il caso, ad esempio, delle bronchiectasie: dilatazioni anomale dei bronchi che comportano l’accumulo di muco e un maggiore rischio di infezioni polmonari ricorrenti.

La tosse cronica non è solo un sintomo, ma può rappresentare essa stessa una vera e propria patologia. È il caso della tosse da iperreattività bronchiale, una condizione simile all’asma caratterizzata da un’eccessiva sensibilità delle vie respiratorie a stimoli di varia natura (infettivi, ambientali ecc.). Nei bambini, una delle cause più frequenti è la Protracted Bacterial Bronchitis (PBB), una bronchite batterica persistente che, se non adeguatamente trattata, può evolvere in danni polmonari permanenti. In ogni fascia d’età, la tosse cronica incide profondamente sulla qualità della vita, non solo di chi ne è affetto, ma anche dei familiari coinvolti nella gestione quotidiana della malattia. Per garantire un approccio diagnostico e terapeutico altamente specializzato, il nuovo Centro si avvale di un team multidisciplinare. Oltre a pneumologi e pediatri, sono coinvolti fisioterapisti, infermieri, radiologi, tecnici di radiologia, biologi e microbiologi con competenze specifiche nella gestione di questa condizione.

Le dichiarazioni

“La pediatria e la pneumologia del Policlinico di Milano presentano un’esperienza clinica e di ricerca che consente il migliore approccio assistenziale e diagnostico-terapeutico della tosse cronica nel bambino e nell’adulto. L’idea è di sviluppare uno studio osservazionale prospettico di almeno 10 anni che consenta una raccolta dati e biobancaggio di campioni biologici per una migliore definizione della epidemiologia, la identificazione dei fattori di rischio, la definizione di fattori condizionanti la prognosi, inclusi potenziali biomarcatori”, dichiara Francesco Blasi, Direttore del Dipartimento Area Medica e della Pneumologia e Fibrosi Cistica del Policlinico di Milano, Professore ord. di malattie dell’apparato respiratorio e Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, Prorettore ai Rapporti con il Sistema Sanitario. “Il Centro si avvale anche della collaborazione della Medicina del lavoro dell’Università degli studi di Milano per la valutazione dell’impatto dell’inquinamento atmosferico nella patogenesi della tosse cronica e con la Humanitas University di Milano, la University of Dundee (UK) e la Lee Kong Chian School of Medicine, Nanyang Technological University, Singapore, per studi particolarmente innovativi sulle interazioni tra microbioma respiratorio e intestinale”.

“Le cause della tosse cronica in età pediatrica – sottolinea Valeria Daccò, Responsabile della Fibrosi Cistica dell’area pediatrica – differiscono da quelle degli adulti. Oltre alle condizioni più comuni, come l’asma, nei bambini possono essere coinvolte condizioni specifiche che richiedono un’attenta valutazione. È fondamentale prestare attenzione ai bambini che presentano tosse persistente, poiché solo il 20% si risolve spontaneamente, mentre nel restante 80% è possibile identificare una causa specifica e trattabile. Un ritardo nella diagnosi e nella terapia può avere conseguenze significative sulla salute respiratoria del bambino, compromettendone il benessere anche in età adulta. Per garantire un corretto percorso diagnostico e terapeutico, è essenziale seguire linee guida e protocolli dedicati in ambito specialistico”.

Il percorso diagnostico e clinico attivato presso il Centro per la Tosse Cronica inizia con una prima visita specialistica, affidata a uno pneumologo o a un pediatra esperto in pneumologia. Durante questo primo incontro sono programmati gli accertamenti necessari — esami funzionali respiratori, indagini radiologiche, analisi ematologiche e microbiologiche — insieme a eventuali ulteriori approfondimenti utili a individuare le cause della tosse persistente. Segue la presa in carico da parte del team multidisciplinare, con visite specialistiche mirate e controlli periodici per monitorare l’evoluzione del quadro clinico. Il nuovo Centro si pone quindi come punto di riferimento per la diagnosi precoce, la ricerca e l’innovazione terapeutica, con l’obiettivo di migliorare il benessere dei pazienti affetti da questa patologia e delle loro famiglie. Oltre a questo importante finanziamento, la Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia OdV ha contribuito all’upgrade tecnologico delle attrezzature presenti nel nuovo Padiglione Sforza per lo studio e la cura della insufficienza respiratoria nell’adulto e nel bambino.

“Si tratta di un centro di eccellenza creato per rispondere in modo concreto alla speranza di cura dei pazienti e delle loro famiglie. Una realtà che nasce anche grazie all’alleanza con la Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia per contrastare questo disturbo offrendo iter diagnostici multispecialistici e risposte innovative”, commenta Matteo Stocco, Direttore Generale del Policlinico di Milano.

“Con l’attivazione di questo Centro – aggiunge Marco Giachetti, Presidente del Policlinico di Milano – confermiamo la nostra vocazione a offrire cure sempre più specialistiche e personalizzate, capaci di rispondere in modo efficace a patologie spesso trascurate ma con un impatto rilevante sulla vita dei pazienti. È un ulteriore passo avanti verso una sanità sempre più attenta, integrata e multidisciplinare. Desidero ringraziare la Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia per il prezioso contributo: realtà come questa dimostrano quanto la collaborazione tra enti del terzo settore e strutture pubbliche sia fondamentale per rafforzare il sistema sanitario e garantire percorsi di cura all’avanguardia, accessibili a tutti”.

“Come Presidente di LIFC Lombardia, sono orgoglioso di aver sostenuto la nascita del Centro di Eccellenza per la diagnosi e il trattamento della Tosse Cronica al Policlinico di Milano. La tosse è una costante per i pazienti con fibrosi cistica, un sintomo che conosciamo fin troppo bene e che impatta profondamente sulla qualità della vita. Chi meglio di noi caregivers o pazienti può comprendere quanto sia invalidante la tosse cronica? E chi meglio dei nostri specialisti può dedicarsi allo studio e alla cura di questo sintomo? Con questo finanziamento, LIFC Lombardia ha voluto investire in un progetto che non solo migliorerà la vita dei nostri pazienti, ma che rappresenterà un punto di riferimento per tutti coloro che soffrono di tosse cronica, adulti e bambini. Siamo convinti che questo Centro di eccellenza farà la differenza nella ricerca e nella cura di questa patologia, offrendo nuove speranze e soluzioni innovative”, conclude Fabio Roncoroni Presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia.