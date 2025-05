Miley Cyrus ricoverata in terapia intensiva: cosa è successo

MeteoWeb

Paura per Miley Cyrus. La cantante statunitense ha raccontato di essere finita di recente in terapia intensiva per una brutta infezione al ginocchio contratta mentre filmava nottetempo il video Something Beautiful sulla Hollywood Walk of Fame. “Ho girato il video in ottobre e a novembre ero in terapia intensiva“, ha detto la 32enne cantante al Jimmy Kimmel Live. “Avevo preso qualcosa e la mia gamba ha cominciato a disintegrarsi”, ha aggiunto, rivelando che il medico che l’ha presa in cura è rimasto sotto shock per quel che gli si è presentato davanti agli occhi.

Secondo gli esperti, la cantante è stata particolarmente sfortunata: infezioni come quella da lei descritta sono rare, anche se basta un graffio e condizioni esterne poco igieniche come una strada trafficata come la Hollywood Walk of Fame per provocare il grave problema di salute che l’ha spedita in terapia intensiva.