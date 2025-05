La miniera di litio più grande del mondo ricopre la natura di polveri bianche: l’impatto sul nostro pianeta

MeteoWeb

L’Australia, storicamente nota per le sue immense risorse naturali, è oggi diventata l’inaspettata capitale mondiale del litio. A circa tre ore di auto da Perth, nello stato dell’Australia Occidentale, si trova una delle miniere più importanti al mondo per l’estrazione di questo prezioso metallo: la miniera di Greenbushes. Un tempo famosa per l’estrazione dello stagno dalla vecchia Cornwall Pit, Greenbushes ha scoperto il suo vero potenziale solo decenni dopo. Il litio venne identificato nel sito nel 1980, ma allora veniva utilizzato in settori di nicchia come la produzione di vetro e leghe metalliche. Solo con l’avvento dell’era dell’elettrificazione e della corsa globale ai veicoli elettrici, questo metallo è divenuto la vera linfa dell’industria del XXI secolo.

Un colosso del litio a livello globale

Nel 2025, Greenbushes è considerata la più grande miniera di litio da roccia dura al mondo, sia per riserve che per capacità produttiva. Si stima che possa fornire fino a 1,38 milioni di tonnellate di materiale grezzo l’anno, coprendo da sola circa un terzo del fabbisogno mondiale di litio. L’utilizzo del litio è oggi alla base della produzione di batterie ricaricabili, essenziali non solo per auto elettriche ma anche per smartphone, computer e sistemi di accumulo energetico. Mentre negli Stati Uniti si celebrano le ricchezze del McDermitt Caldera – uno dei più grandi giacimenti mai scoperti, con un valore stimato di oltre 1.500 miliardi di dollari – l’Australia punta su Greenbushes come motore economico strategico.

Le ombre della transizione energetica

Tuttavia, non tutto brilla come il metallo estratto. Secondo quanto riportato da ABC News, l’impatto ambientale e sociale della miniera è sempre più preoccupante. Talison Lithium, principale proprietaria del sito, ha ammesso di “rammaricarsi” per le conseguenze dell’attività estrattiva. Nel solo 2024, le emissioni di polveri dalla miniera hanno superato i limiti di licenza almeno otto volte, e nel primo trimestre del 2025 sono già stati registrati altri quattro sforamenti. Gli abitanti della zona lamentano una qualità dell’aria sempre più scarsa e un ambiente compromesso: polveri bianche coprono le piante, gli alberi di arance e persino i giochi per bambini nelle scuole primarie.

Il Dipartimento per l’Acqua e la Regolamentazione Ambientale (DWER) ha classificato il rischio per la salute pubblica come “alto”, registrando livelli eccessivi di polveri in numerose occasioni. Una situazione che richiama alla mente i problemi ambientali causati da generatori non autorizzati.

Un mercato in pieno boom

Malgrado le proteste locali e le preoccupazioni ambientali, la domanda globale di litio continua a crescere a ritmi vertiginosi: si prevede un incremento annuo del 33,3%. È questo a motivare l’espansione della miniera di Greenbushes e la costruzione di due impianti di lavorazione del litio nelle vicinanze. Il mercato non si ferma: il settore ha visto una crescita dell’8,6% tra il 2019 e il 2020, con ricavi attesi per 9,01 miliardi di dollari nel 2025.

Il CEO di Talison, Rob Telford, ha dichiarato: “sebbene non possiamo annullare quanto è accaduto, lavoreremo duramente per ricostruire la fiducia e creare un percorso trasparente per il futuro”. Un impegno che, seppur necessario, dovrà confrontarsi con le esigenze di un pianeta sempre più dipendente da queste risorse per affrontare la transizione energetica. La vera sfida sarà bilanciare innovazione, crescita e sostenibilità, evitando che il prezzo del progresso ricada ancora una volta su ambiente e comunità locali.