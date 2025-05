Al Ministero della Salute l’incontro SIMIT “La sanità che vorrei” con istituzioni e scienziati

MeteoWeb

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali organizza l’incontro scientifico-istituzionale “La sanità che vorrei. Strategie vaccinali in vista dell’autunno: la costruzione di una nuova cultura della prevenzione”, in programma giovedì 8 maggio 2025, presso il Ministero della Salute, Auditorium “Cosimo Piccinno”. Il programma prevede una tavola rotonda istituzionale dedicata alla protezione oltre le stagioni per tutelare i pazienti fragili tutto l’anno e su come costruire un percorso di 365 giorni, una sessione scientifica con focus sulle opportunità di prevenzione vaccinale dalla prima infanzia alla terza età: influenza, Covid-19, Pneumococco, Herpes Zoster, Meningococco, Virus Respiratorio Sinciziale, e un talk show incentrato sulla consapevolezza e sulla cultura della prevenzione vaccinale, intitolato “Sensibilizzazione e pregiudizio tra priorità, ricerca ed evidenze.

Interverranno:

Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico SIMIT

Prof. Claudio Mastroianni, Past President SIMIT

Dott.ssa Maria Rosaria Campitiello, Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della Salute

Sen. Maurizio Gasparri, Membro 2a Commissione, Giustizia, Senato

Sen. Guido Quintino Liris, Membro 5a Commissione, Programmazione economica e bilancio, Senato

Sen. Daniele Manca, Membro 5a Commissione, Programmazione economica e bilancio, Senato Sen. Elisa Pirro, Membro 5a Commissione, Programmazione economica e bilancio, Senato

On. Francesco Ciancitto, Membro XII Commissione, Affari sociali, Camera

Prof.ssa Anna Teresa Palamara, Direttore Dipartimento Malattie Infettive, ISS

Prof. Pierluigi Russo, Direttore Tecnico-Scientifico AIFA

Dott. Rino Agostiniani, Presidente SIP

Dott. Luca Cipriani, Vicepresidente SIGOT

Dott. Antonio D’Avino, Presidente FIMP

Dott.ssa Tecla Mastronuzzi, Responsabile Macroarea Prevenzione SIMG

Prof. Walter Ricciardi, Professore ordinario d’Igiene e Medicina Preventiva, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Prof.ssa Roberta Siliquini , Past President del SItI

