Il ministro Urso: “l’acciaio di Ast Terni sarà centrale per difesa, aerospazio, energia e nucleare”

“L’acciaio di Ast troverà utilizzo nei settori ad alta tecnologia e che stanno registrando una forte crescita, come la difesa, l’aerospazio e l’energia“. Lo ha dichiarato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il Tavolo Ast Terni in corso al Mimit. Nello specifico, l’acciaio prodotto nel polo umbro sarà utilizzato – avrebbe spiegato il ministro – nella realizzazione di veicoli militari, aeromobili, componenti strategici per il settore energetico e per la costruzione di centrali nucleari. Ast “si affermerà sempre più come un asset strategico per lo sviluppo industriale del Paese”, ha concluso Urso, viene riferito.

