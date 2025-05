Mirage, il gatto sopravvissuto a un volo di 115 metri nel Bryce Canyon

MeteoWeb

Incredibile quanto accaduto nello Utah: un gatto di 12 anni, ora soprannominato “Mirage“, è sopravvissuto dopo essere precipitato per 115 metri nel Bryce Canyon insieme ai suoi 2 proprietari, che purtroppo hanno perso la vita. La notizia è stata diffusa dalla Best Friends Animal Society, che ha salvato il felino martedì sera. Il gatto è stato ritrovato in un trasportino nero, graffiato e sporco, ma in condizioni sorprendentemente buone. Accanto a lui, i corpi senza vita di Matthew Nannen, 45 anni, e Bailee Crane, 58 anni. Secondo lo sceriffo locale, la tragedia è avvenuta tra lunedì e martedì. Mirage è ora sotto la cura dell’organizzazione animalista. “Era un po’ dolorante, ma quando l’abbiamo visitato si è mostrato amichevole e mangiava e beveva da solo“, hanno riferito i soccorritori.

