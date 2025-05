Mission Possible: la corsa europea allo Spazio entra nel vivo con la capsula di The Exploration Company

MeteoWeb

L’Europa rilancia la sua ambizione spaziale con un passo concreto verso l’autonomia tecnologica: The Exploration Company (TEC), giovane impresa del settore aerospaziale fondata nel 2021, ha completato la costruzione della capsula Mission Possible, spedita verso la base operativa in vista del suo primo volo orbitale dimostrativo, previsto entro l’estate del 2025. Con sedi a Monaco di Baviera, Bordeaux e Torino, TEC si pone al centro di una nuova generazione di imprese spaziali europee. Il progetto Mission Possible rappresenta un test cruciale per le tecnologie che daranno forma a Nyx, la futura capsula modulare, riutilizzabile e rifornibile in orbita, destinata a servire sia la Stazione spaziale internazionale sia le future stazioni commerciali.

La missione porterà in orbita un carico di 300 kg, composto da esperimenti scientifici e dimostratori tecnologici, con l’obiettivo primario di testare le capacità di rientro autonomo, ammaraggio e recupero del veicolo. Il successo dell’operazione aprirà la strada alla fase successiva: il primo volo orbitale completo di Nyx, previsto per il 2028.

“Con la partenza della capsula, entriamo in una nuova fase: quella in cui un’azienda europea dimostra di poter progettare, costruire e spedire nello Spazio un veicolo orbitale in meno di due anni”, ha dichiarato Hélène Huby, CEO di TEC. “Non si tratta solo di un traguardo tecnico, ma di un segnale forte: l’Europa sta costruendo le proprie capacità spaziali, fondamentali per gestire le infrastrutture orbitali e garantire indipendenza tecnologica in un contesto globale sempre più competitivo e sviluppando soluzioni autonome in un settore strategico per il futuro”.

La capsula Nyx promette prestazioni avanzate: trasporto fino a 4 tonnellate in orbita e ritorno sulla Terra di 3 tonnellate, il tutto con un sistema riutilizzabile fino a 10 volte e con costi inferiori del 50% rispetto alle soluzioni attuali. Si tratta di una svolta nella logistica spaziale, in un settore storicamente dominato da attori statunitensi, russi e, più recentemente, cinesi.

Il programma è interamente autofinanziato, segno della fiducia degli investitori nelle capacità tecniche e nel potenziale di mercato dell’azienda, che ha già raccolto oltre 230 milioni di dollari e firmato missioni con clienti del calibro di Axiom Space, Starlab e Vast. TEC guida anche per conto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) il programma per lo sviluppo di una capsula europea riutilizzabile.

L’Italia gioca un ruolo centrale nell’iniziativa: Torino ospita il principale hub ingegneristico di TEC, dove una rete di fornitori e partner industriali contribuisce in modo sostanziale allo sviluppo della capsula e delle tecnologie associate. Questo coinvolgimento evidenzia il peso strategico del nostro Paese nella rinascita dell’industria spaziale continentale.

Mission Possible non è solo un test tecnologico: è una dichiarazione di intenti. In un’epoca in cui la competizione spaziale globale si fa sempre più intensa, il progetto incarna una nuova visione industriale europea: attiva, autonoma e competitiva, capace di generare valore, innovazione e collaborazioni internazionali.