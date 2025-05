Missione Biomass dell’ESA: antenna completamente dispiegata

MeteoWeb

Appena una settimana dopo il lancio, la missione Biomass dell’ESA ha raggiunto un’altra tappa fondamentale nel suo percorso per fornire informazioni senza precedenti sulle foreste del mondo e sul loro ruolo vitale nel ciclo del carbonio sulla Terra: l’antenna del satellite, dal diametro di 12 metri, è ora completamente dispiegata. Dopo il decollo, l’acquisizione tramite iniezione orbitale del primo segnale e i controlli in orbita del satellite, il corretto dispiegamento del riflettore dell’antenna a maglie di Biomass segna l’ultimo passaggio fondamentale nella fase di lancio e delle prime operazioni.

Prima di poter dispiegare il riflettore dal diametro di 12 metri, è stato necessario dispiegare il suo braccio di supporto lungo 7,5 metri.

Stefan Kiryenko dell’ESA, responsabile dello sviluppo del riflettore dell’antenna, ha spiegato: “Il dispiegamento del braccio è stato effettuato in 3 fasi attentamente pianificate, ciascuna della durata di circa 5 minuti. Tuttavia, è stata eseguita solo una fase al giorno, programmata in modo da coincidere con specifici passaggi satellitari che fornivano una copertura ottimale dalle stazioni di terra. Una volta che il braccio è stato completamente esteso, abbiamo proceduto a dispiegare il riflettore dell’antenna a maglie, che sostanzialmente si dispiega come un ombrello sopra il satellite“.

Michael Fehringer, responsabile del progetto Biomass dell’ESA, ha aggiunto: “Innanzitutto, abbiamo dovuto disattivare il sistema di controllo dell’assetto e dell’orbita del satellite in modo che potesse ‘fluttuare’ liberamente, evitando qualsiasi coppia indesiderata durante il dispiegamento dell’antenna. Poi, abbiamo attivato due dispositivi pirotecnici per sganciare la cinghia che fissava l’antenna ripiegata. Abbiamo avuto solo 24 minuti di visibilità durante il dispiegamento dell’antenna, durante i quali le stazioni di terra di Inuvik (Canada), Svalbard (Norvegia) e Kiruna (Svezia) hanno trasferito la copertura senza problemi. Tuttavia, la procedura richiede un po’ più di tempo, quindi abbiamo dovuto attendere un altro passaggio per confermare l’apertura corretta, che in effetti è avvenuta con successo. Vorrei ringraziare L3H, il fornitore del riflettore dell’antenna, Airbus, l’appaltatore principale per Biomass, e i team dell’ESA che hanno lavorato tutti insieme per rendere possibile questo momento meraviglioso e questo traguardo fondamentale“.

La missione Biomass, dotata del primo radar ad apertura sintetica in banda P nello Spazio, è progettata per fornire informazioni cruciali sullo stato delle nostre foreste e su come stanno cambiando e, soprattutto, per approfondire la nostra conoscenza del ruolo che le foreste svolgono nel ciclo del carbonio. Il riflettore dell’antenna trasmette l’impronta del radar sulla superficie terrestre e riceve il segnale di ritorno, che trasporta informazioni sul contenuto di carbonio delle foreste.

Il direttore dei programmi di osservazione della Terra dell’ESA, Simonetta Cheli, ha dichiarato: “Sono lieta di vedere Biomass dispiegare con successo la sua straordinaria antenna, un traguardo importante per una delle nostre missioni Earth Explorer più pioneristiche. Queste missioni, sviluppate attraverso il nostro programma di ricerca e sviluppo FutureEO, sono progettate per dimostrare tecnologie spaziali all’avanguardia e fornire informazioni eccezionali sul nostro pianeta. Con questo risultato, compiamo un altro significativo passo avanti verso la scoperta di una conoscenza senza precedenti sulle foreste del mondo, inclusi dati cruciali sugli stock e i flussi di carbonio, fondamentali per comprendere e gestire il ciclo del carbonio sulla Terra. È un momento di orgoglio per la scienza e la tecnologia europee“.

Con l’antenna Biomass aperta, gli operatori satellitari del centro di controllo missione dell’ESA prevedono di completare il lancio e la fase orbitale iniziale entro la fine della settimana. Successivamente la missione entrerà nella fase di messa in servizio, che durerà circa sei mesi.