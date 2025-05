Il mistero dei corpi scomparsi: perché non sono mai stati trovati resti umani nel relitto del Titanic?

MeteoWeb

A oltre 111 anni dal suo tragico affondamento, il relitto del RMS Titanic continua ad affascinare e sorprendere il pubblico. Tra i tanti interrogativi che circondano questa leggendaria nave, uno in particolare suscita curiosità: perché, nonostante le numerose esplorazioni sottomarine dal suo ritrovamento nel settembre 1985, non sono mai stati rinvenuti resti umani al suo interno?

James Cameron, il regista del celebre film “Titanic” e un assiduo visitatore del relitto con ben 33 immersioni all’attivo, ha dichiarato al New York Times nel 2012: “Non ho visto zero resti umani. Abbiamo visto vestiti. Abbiamo visto paia di scarpe, il che suggerirebbe fortemente che un corpo fosse lì a un certo punto. Ma non abbiamo mai visto resti umani“.

Le vittime e la loro scomparsa

Oltre 1500 persone persero la vita nel naufragio del Titanic, circa il 68% dei 2200 passeggeri e membri dell’equipaggio. La causa principale della morte viene generalmente attribuita all’ipotermia da immersione nelle gelide acque dell’Atlantico. Sebbene alcuni rapporti abbiano suggerito l’annegamento come causa comune, è importante notare che la maggior parte delle persone a bordo aveva accesso a cinture e giubbotti di salvataggio.

Proprio questi giubbotti di salvataggio forniscono una prima spiegazione alla mancanza di corpi sul relitto. Pur non riuscendo nel loro intento primario di mantenere a galla i naufraghi abbastanza a lungo per il soccorso, una volta che gli occupanti morirono, mantennero la loro “galleggiabilità”. Una tempesta successiva all’affondamento probabilmente disperse rapidamente i corpi dal sito del naufragio, mentre le correnti oceaniche li trasportarono ulteriormente nel corso del secolo trascorso.

Gli spazzini marini e la profondità inesorabile

I corpi rimasti intrappolati all’interno del relitto, con ogni probabilità, sono scomparsi a causa dell’azione degli organismi marini necrofagi: pesci e altri animali abissali che si nutrono di materia organica morta. Tuttavia, ossa sono state ritrovate su relitti ben più antichi, il che solleva la questione del perché non sia accaduto lo stesso con il Titanic. La risposta a questo enigma potrebbe risiedere nella straordinaria profondità in cui giace il relitto.

“Il problema che devi affrontare è che, a profondità inferiori a circa 3000 piedi [914 metri], si supera quella che viene chiamata la profondità di compensazione del carbonato di calcio“, ha spiegato l’esploratore di acque profonde Robert Ballard a NPR. “E l’acqua negli abissi è sottosatura di carbonato di calcio, che è principalmente ciò di cui sono fatte le ossa. Ad esempio, sul Titanic e sulla Bismarck, quelle navi si trovano al di sotto della profondità di compensazione del carbonato di calcio, quindi una volta che le creature mangiano la carne ed espongono le ossa, le ossa si dissolvono“.

Un’ultima speranza (remota)

Nonostante ciò, alcuni ipotizzano che in sezioni sigillate della nave, come la sala macchine, dove l’acqua fresca e ricca di ossigeno necessaria agli spazzini marini potrebbe non essere penetrata, potrebbero ancora esserci corpi preservati. Tuttavia, a oltre un secolo dall’affondamento, l’idea di trovare resti riconoscibili appare sempre più improbabile.

La mancanza di resti umani all’interno del relitto del Titanic non è un mistero inspiegabile, ma piuttosto il risultato di una combinazione di fattori naturali: la dispersione dei corpi a causa delle correnti e delle tempeste, l’azione implacabile degli organismi marini e, soprattutto, la chimica corrosiva delle profondità oceaniche.