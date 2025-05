Una moneta per il mare: celebrati i 160 anni delle Capitanerie di Porto

MeteoWeb

In emissione oggi una speciale moneta poligonale a 16 lati per celebrare i 160 anni del Corpo delle Capitanerie di Porto della Guardia Costiera. L’emissione rende omaggio al ruolo fondamentale svolto da questo storico corpo nella salvaguardia della vita umana in mare, nella sicurezza della navigazione e nella tutela dell’ambiente marino. Sul dritto della moneta spicca il logo commemorativo, circondato dalla scritta “Repubblica Italiana” e dal motto latino “Omnia Vincit Animus”. Il rovescio raffigura un elicottero, una motovedetta e un soccorritore, simboli dell’impegno quotidiano della Guardia Costiera.

Con un valore nominale di 6 euro, la moneta coniata dalla Zecca di Roma rappresenta non solo un oggetto da collezione, ma anche un tributo all’eroismo silenzioso di chi veglia sul mare italiano dal 1865. Le date storiche 1865-2025 ne suggellano il significato.