Monitoraggio agricolo: via alla sperimentazione operativa con UAV e AI

MeteoWeb

Il 16 maggio, Agea e Avepa hanno avviato un progetto pilota per l’impiego di droni dotati di sensori multispettrali e intelligenza artificiale nel monitoraggio delle superfici agricole. L’obiettivo è chiaro: superare i limiti delle tecnologie satellitari, migliorando la precisione dei controlli e riducendo tempi e complessità nelle procedure. I droni sorvolano le superfici coltivate raccogliendo immagini ad alta risoluzione e dati multispettrali. Le informazioni vengono elaborate automaticamente per rilevare danni da eventi estremi, anomalie nelle colture e criticità ambientali.

I vantaggi del monitoraggio agricolo avanzato

Supportato dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea, l’iniziativa rientra nel più ampio processo di digitalizzazione del comparto agricolo. Oggi, infatti, il 72% delle imprese agricole italiane adotta già sistemi smart, con una media di 3,4 soluzioni tecnologiche per azienda. Il progetto Agea-Avepa propone un modello di agricoltura di precisione integrata che combina UAV, sensori e AI con i sistemi pubblici di controllo, portando a numerosi vantaggi:

Maggiore accuratezza nei rilievi

Riduzione dei tempi operativi

Snellimento delle pratiche amministrative

Monitoraggio dinamico e real-time

Supporto all’agricoltura ed efficienza gestionale

Prospettive di crescita per l’agritech in Italia

Secondo le stime, il mercato globale dell’agricoltura di precisione è in rapida evoluzione e crescerà da 24,2 miliardi di dollari nel 2023 a oltre 54 miliardi nel 2030. In questo contesto, iniziative come quella del progetto Agea e Avepa rappresentano un’ulteriore step verso la digitalizzazione e la modernizzazione dell’agricoltura italiana, attraverso l’integrazione e l’uso di tecnologie smart.

Il monitoraggio agricolo con droni e intelligenza artificiale non è più una prospettiva futuristica, ma una realtà operativa concreta. Con il supporto delle istituzioni nazionali ed europee, la sperimentazione di Agea e Avepa potrebbe diventare il nuovo standard di riferimento per l’agricoltura italiana, aprendo la strada a una gestione più intelligente, digitale e sostenibile del territorio, vicina ai bisogni reali degli agricoltori.