Il monsone arriva in anticipo in India: è il più precoce dal 2009

Il monsone sud-occidentale ha fatto il suo ingresso nello Stato indiano del Kerala oggi, 24 maggio 2025, con ben 8 giorni di anticipo rispetto alla data consueta del 1° giugno. A comunicarlo è stato il Dipartimento meteorologico indiano (IMD), che ha definito questo inizio come il più precoce degli ultimi 16 anni. L’ultima volta che la stagione delle piogge è iniziata così presto è stato nel 2009, quando le prime precipitazioni monsoniche hanno colpito la regione il 23 maggio.

Cos’è il monsone

Il monsone è un sistema di venti stagionali che si sviluppa a causa delle differenze di riscaldamento tra oceani e masse continentali. Il termine deriva dall’arabo mausim (stagione) e si riferisce a una variazione ciclica dei venti che provoca significativi cambiamenti climatici, soprattutto nelle regioni tropicali e subtropicali.

Il fenomeno è più noto in Asia meridionale, dove si distinguono due fasi principali: il monsone estivo (o di Sud/Ovest) e quello invernale (o di Nord/Est). Durante l’estate boreale, la terraferma si riscalda più rapidamente dell’oceano Indiano, creando una zona di bassa pressione sopra il subcontinente indiano. L’aria umida dell’oceano è richiamata verso l’interno e, salendo, si raffredda e condensa, provocando intense piogge. Questo flusso umido dura da giugno a settembre.

In inverno, il processo si inverte: il continente si raffredda più velocemente dell’oceano, generando venti secchi che spirano dal nord-est verso il mare, causando clima secco sulla terraferma.

Il monsone è fondamentale per l’agricoltura e la disponibilità idrica in molte regioni, ma può anche causare alluvioni e frane. La sua variabilità è oggetto di studio in meteorologia e climatologia.