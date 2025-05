I monsoni del futuro? Il passato ce li racconta: lo studio

MeteoWeb

In un mondo sempre più scaldato dal cambiamento climatico, comprendere come reagiranno i monsoni estivi dell’Asia meridionale — sistema essenziale per la vita di oltre un miliardo di persone — è una sfida cruciale. Un recente studio pubblicato su Nature propone un approccio innovativo: usare le informazioni paleoclimatiche delle ere calde del passato per predire come si comporterà il monsone del futuro. I ricercatori hanno analizzato tre importanti periodi caldi del passato:

il medio Pliocene (circa 3 milioni di anni fa),

l’Ultimo Interglaciale (circa 127.000 anni fa),

il medio Olocene (circa 6.000 anni fa).

Durante queste ere, il monsone del Sud Asia risultava più umido e caratterizzato da una circolazione atmosferica rafforzata. Ma qui nasce il paradosso: i modelli climatici del futuro prevedono sì un aumento delle precipitazioni monsoniche, ma anche un indebolimento della circolazione monsonica — l’opposto di quanto osservato nei periodi caldi passati.

Il “paradosso monsonico” risolto con nuovi strumenti

Combinando dati da modelli climatici avanzati (CMIP6) e proxy paleoclimatici (sedimenti e pollini), lo studio propone una soluzione: la risposta del monsone alle ere calde è più coerente di quanto si pensasse, ma è la distribuzione spaziale dei cambiamenti a fare la differenza.

Due forze principali determinano le variazioni:

Componente termodinamica: legata all’aumento dell’umidità atmosferica con il riscaldamento globale (il principio del “più umido diventa più umido”).

Componente dinamica: determinata dalla configurazione della circolazione atmosferica, fortemente influenzata dai contrasti di riscaldamento tra regioni terrestri subtropicali (Eurasia occidentale e Africa settentrionale) e zone tropicali africane.

Questo contrasto termico, chiamato “meridional surface temperature contrast”, guida la formazione di venti anomali che a loro volta modellano l’intensità e la distribuzione del monsone.

Simulazioni e previsioni: passato e futuro a confronto

Usando modelli fisici di regressione basati sui dati delle ere passate, i ricercatori sono riusciti a predire con buona accuratezza le variazioni future delle precipitazioni e della circolazione monsonica sotto tre scenari emissivi: SSP2-4.5, SSP3-7.0 e SSP5-8.5. Le correlazioni tra le proiezioni basate sul passato e quelle derivate dai modelli del futuro sono elevate, soprattutto nei casi di emissioni più alte (fino a 0.8 di coefficiente di correlazione spaziale). Questa coerenza rafforza la validità dell’uso del passato come guida e migliora la fiducia nelle previsioni monsoniche future.

Impatti e rischi: una regione vulnerabile

Il quadro che emerge è chiaro: le precipitazioni monsoniche sono destinate ad aumentare, specialmente nel nord del subcontinente indiano e lungo i versanti dell’Himalaya. Ma questo aumento non sarà uniforme: alcune aree vedranno più piogge, altre meno, con un’evidente asimmetria dinamica. Le conseguenze potrebbero essere gravi: alluvioni, frane, smottamenti e scioglimento accelerato dei ghiacciai potrebbero diventare eventi sempre più frequenti, mettendo a rischio vite umane e infrastrutture in una delle regioni meno resilienti del mondo.

Lo studio dimostra che le analoghe risposte del monsone durante i periodi caldi del passato possono essere usate in modo robusto per comprendere il futuro del sistema monsonico. Un risultato che non solo colma un vuoto nella nostra comprensione, ma offre anche un strumento potente per le politiche di adattamento climatico in Asia meridionale.