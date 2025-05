Montagna: caduti durante escursione, intervento ad Amalfi

MeteoWeb

Nella serata di ieri, i finanzieri della Stazione di Soccorso Alpino di Sant’Angelo dei Lombardi sono intervenuti nella Valle delle Ferriere, in località Pogerola – frazione del Comune di Amalfi (Salerno) – per soccorrere una coppia di turisti stranieri dispersi durante un’escursione e accidentalmente caduti. I due avevano perso l’orientamento in una zona impervia di montagna ed è stato necessario l’intervento congiunto dei tecnici del Cnsas, dei vigili del fuoco, della Protezione Civile Millenium e dell’elisoccorso del 118 per portarli in salvo.

La donna, in condizioni più gravi, ha riportato un trauma cranico e fratture al femore e al braccio destro. È stata recuperata con l’elicottero e trasportata d’urgenza all’ospedale civile “Castiglione” di Ravello (SA) per le cure necessarie.