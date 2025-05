Incidenti in montagna, doppia tragedia nel Lecchese: due escursionisti morti

MeteoWeb

Due escursionisti, un italiano e uno straniero, sono morti in due distinti incidenti avvenuti oggi sul Resegone, in provincia di Lecco. Il primo è avvenuto intorno alle 12.30 e ha riguardato una persona residente nel Bergamasco che stava percorrendo il Canalone Bobbio. Il secondo è avvenuto verso le 16.30, sempre sul Resegone: la vittima, non è italiana, sarebbe scivolata nel Canale di Valnegra.