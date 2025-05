Montagna, escursionisti ritrovano per caso il corpo del 61enne scomparso da dicembre a Merano

MeteoWeb

Due turisti tedeschi che stavano facendo un’escursione nella zona di Merano 2000 sono incappati nel corpo senza vita di Romen Roman Lair, l’escursionista 61enne di Silandro (Bolzano) scomparso dallo scorso dicembre. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era in un tratto pianeggiante, quando i due escursionisti hanno notato la giacca a vento arancione dell’uomo. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e l’elisoccorso Pelikan che hanno portato a Merano il corpo dell’uomo in attesa dell’autopsia. L’ipotesi più probabile è che la morte sia stata causata da un malore, escludendo quindi l’incidente o un atto violento.