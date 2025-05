Montagna: scivola da pendio per 200 metri, morto 54enne in Trentino

MeteoWeb

Un uomo di 54 anni di Tre Ville è morto sul monte Iron, a Ragoli, in Trentino, mentre costruiva un capanno da caccia. È precipitato per circa 8 metri da un salto di roccia e ha ruzzolato per altri 200 metri lungo un pendio. L’incidente è avvenuto a circa 1.600 metri di quota. I compagni hanno dato l’allarme alle 9, trovandolo incosciente. Sono intervenuti elicottero, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. La salma è stata recuperata e portata a valle. I due compagni sono stati assistiti e accompagnati a valle.

