Montagna: soccorsi 2 alpinisti bloccati sul Gran Sasso

All’alba sono stati tratti in salvo i 2 escursionisti rimasti bloccati per l’intera notte sul Monte Prena, a 2.280 metri di quota, sul versante teramano del massiccio del Gran Sasso. Si tratta di un alpinista romano e di uno originario di Pescara. L’allarme è stato lanciato intorno alle 23 di ieri sera, quando i 2, pur in buone condizioni fisiche, non sono più riusciti a proseguire autonomamente la discesa. Il tecnico di centrale Georesq ha immediatamente allertato il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo e la centrale operativa del 118 de L’Aquila. Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino è partita nella notte, raggiungendo gli escursionisti sul posto. Dopo averli messi in sicurezza con l’ausilio di corde, è iniziata la discesa verso valle. Le operazioni si sono concluse senza particolari difficoltà con l’arrivo del giorno.