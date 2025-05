Montagne italiane: il terzo seminario UNIMONT su foreste e sviluppo rurale

MeteoWeb

Prosegue il ciclo di seminari “LE MONTAGNE ITALIANE: SFIDE E OPPORTUNITÀ”, organizzato dal Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di approfondire le tematiche trattate nel Libro Bianco sulla Montagna. Il terzo incontro del ciclo di seminari sarà dedicato all’ambiente e alle risorse delle montagne italiane, con un focus sugli aspetti forestali e rurali. Verranno analizzate le dinamiche in evoluzione che interessano questi ambiti, evidenziando le opportunità e le criticità per lo sviluppo sostenibile delle aree montane. L’appuntamento è fissato per il 13 maggio 2025 alle ore 17:00.

INTRODUZIONE

Anna Giorgi – Responsabile Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano

INTERVENTI

Giorgio Vacchiano – Università degli Studi di Milano

Matteo Vizzarri – Università degli Studi di Milano