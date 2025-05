Il Montenegro punta sull’energia rinnovabile: verso la realizzazione di un secondo cavo sottomarino verso l’Italia

MeteoWeb

Il Ministro dell’energia del Montenegro, Admir Šahmanovi, ha dichiarato che il Paese dispone di un significativo potenziale energetico, soprattutto nel settore delle fonti rinnovabili. Tra le priorità del Governo figurano la costruzione di nuovi impianti da fonti rinnovabili, il potenziamento della rete di trasmissione e la realizzazione del secondo cavo sottomarino verso l’Italia, considerato un punto strategico per l’integrazione nel mercato energetico europeo. Durante un evento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dall’Iniziativa Centro Europea (INCE), in collaborazione con l’ufficio della BERS in Montenegro, Šahmanovi ha sottolineato l’importanza della cooperazione con l’Italia e del sostegno tecnico ricevuto per attrarre investimenti nel settore energetico. Ha inoltre ribadito l’impegno del Montenegro nel percorso verso un sistema energetico più stabile, trasparente e sostenibile.