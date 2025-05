Morire di crepacuore è possibile, la scienza conferma: chi rischia di più

MeteoWeb

La frase “morire di crepacuore” non è soltanto una metafora romantica: secondo la comunità scientifica, può diventare una reale condizione medica, con conseguenze potenzialmente letali. Un recente studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association, e riportato dal New York Post, ha evidenziato come eventi emotivamente devastanti – come una rottura, un divorzio o la perdita di un partner – possano avere un impatto concreto e gravissimo sulla salute fisica, in particolare sul cuore. La condizione ha un nome ben preciso: cardiomiopatia di Takotsubo, nota anche come “sindrome del cuore spezzato”. Si tratta di una sindrome che simula un infarto, ma che è innescata da un forte stress emotivo o fisico. I sintomi includono dolore toracico e difficoltà respiratorie, e spesso portano le persone al pronto soccorso con il sospetto di un attacco cardiaco.

Lo studio ha preso in esame quasi 200.000 individui sopra i 18 anni, diagnosticati con questa sindrome tra il 2016 e il 2020. I dati raccolti hanno mostrato tendenze sorprendenti. Le donne costituiscono l’83% dei casi diagnosticati, ma, in un colpo di scena preoccupante, sono gli uomini a registrare il tasso di mortalità più alto: l’11,2% contro il 5,5% delle donne. Questo indica che, sebbene le donne siano più inclini a sviluppare la sindrome, gli uomini che ne sono colpiti rischiano molto di più di morire a causa di essa. Il motivo, secondo il cardiologo Dr. Ilan Wittstein intervistato da NBC News, potrebbe risiedere nel fatto che “gli uomini sono meno suscettibili all’insorgere della sindrome, ma ciò significa che per loro è necessario un innesco emotivo più intenso e quindi più pericoloso”.

Gli altri fattori

Un altro dato significativo riguarda l’età: le persone oltre i 61 anni rappresentano la fascia più colpita, il che può essere legato all’aumentata probabilità di perdere un partner in età avanzata, oltre che a una maggiore incidenza di problemi cardiaci preesistenti. È stato anche osservato che le donne tendono a manifestare sintomi più emotivi, mentre gli uomini presentano maggiormente sintomi fisici, fattore che potrebbe spiegare in parte l’elevata mortalità maschile.

Attualmente, non esistono trattamenti specifici per la sindrome di Takotsubo. Le persone con condizioni cardiache preesistenti, ipertensione o colesterolo alto risultano particolarmente vulnerabili. La prevenzione resta la miglior arma: mantenere sotto controllo la salute cardiovascolare e gestire al meglio lo stress emotivo sono le raccomandazioni principali, sebbene non sempre siano facili da seguire in momenti di forte dolore.

I ricercatori, concludendo lo studio, hanno espresso frustrazione per il fatto che “non ci sia stato alcun miglioramento nelle complicazioni associate alla sindrome nel corso degli anni analizzati” e hanno sottolineato l’urgente necessità di “ulteriori ricerche per migliorare la gestione e la cura di questi pazienti”. In definitiva, la scienza conferma ciò che il cuore ha sempre saputo: un dolore emotivo profondo può spezzare davvero il cuore – e, nei casi peggiori, anche la vita.