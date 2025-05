“Mouth Taping”: la moda social che può mettere a rischio la salute

MeteoWeb

La tendenza nota come “mouth taping”, ovvero applicare del nastro adesivo sulla bocca durante la notte per favorire la respirazione nasale, sta guadagnando popolarità sui social, ma potrebbe comportare seri pericoli. È quanto evidenzia una revisione scientifica pubblicata su PLOS One da un team canadese guidato da Brian Rotenberg della Western University di London.

Analizzando 10 studi precedenti, i ricercatori hanno valutato efficacia e sicurezza di questa pratica, spesso proposta come rimedio “naturale” per l’apnea notturna o la respirazione orale. I risultati? Solo 2 studi hanno mostrato un lieve miglioramento in pazienti con apnea notturna lieve; gli altri non hanno trovato benefici significativi.

Ben più allarmanti, invece, i potenziali rischi. Quattro studi hanno segnalato pericoli di asfissia nei soggetti con ostruzioni nasali – come rinite, setto deviato o tonsille ingrossate – per i quali la respirazione orale è essenziale durante il sonno.

Gli autori dello studio avvertono: la pratica non è supportata da evidenze scientifiche e può causare gravi problemi, soprattutto se adottata senza consulenza medica. In un’epoca in cui le mode digitali influenzano la salute, serve più attenzione ai rischi nascosti dietro soluzioni fai-da-te.