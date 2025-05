Mozilla dice addio a Pocket: chiusura definitiva a luglio

MeteoWeb

Mozilla ha annunciato ufficialmente la chiusura di Pocket, l’apprezzato strumento per salvare articoli e contenuti da leggere in un secondo momento. A partire dall’8 luglio 2025, l’app e il servizio smetteranno di funzionare, segnando la fine di un’era per milioni di utenti. La decisione nasce dalla volontà di Mozilla di investire in progetti più allineati alle nuove abitudini digitali, sempre più orientate verso l’intelligenza artificiale.

Pocket, lanciato nel 2007 come Read It Later, è stato integrato in Firefox nel 2015 e acquisito da Mozilla due anni dopo. Nonostante la sua popolarità, l’azienda ha dichiarato che le modalità di fruizione dei contenuti online sono cambiate, rendendo il tool obsoleto.

Gli utenti potranno esportare i propri contenuti salvati fino all’8 ottobre 2025, data in cui tutti i dati verranno eliminati. Gli abbonamenti annuali saranno annullati e rimborsati proporzionalmente.

La chiusura di Pocket segue quella di Fakespot, lo strumento anti-fake review, e fa parte di un ampio piano di riorganizzazione. Mozilla punta ora a un browser più intelligente e personalizzato, con funzionalità IA come schede verticali e ricerche potenziate.