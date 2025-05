A 14 anni muore intossicato dai farmaci dopo una serata con gli amici

MeteoWeb

Un ragazzo di 14 anni di Bricherasio (Torino) è morto venerdì scorso all’ospedale Giovanni Bosco di Torino per un’insufficienza respiratoria compatibile con un’intossicazione da farmaci, secondo i primi risultati dell’autopsia. Il giovane si era sentito male dopo una serata trascorsa con amici e aveva raggiunto la casa dei nonni materni a Settimo Torinese, dove il mattino seguente è scattato l’allarme. La Procura di Ivrea ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso e ha disposto esami tossicologici per identificare le sostanze coinvolte.