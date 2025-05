Il Museo Nicolis alla Mostra “Georges Simenon – Otto viaggi di un romanziere”

MeteoWeb

Il Museo Nicolis di Verona è protagonista alla Cineteca di Bologna con un prestigioso contributo alla mostra “Georges Simenon – Otto viaggi di un romanziere”, promossa dalla Fondazione Cineteca di Bologna, curata dal Direttore Gian Luca Farinelli e da John Simenon, figlio dello scrittore e creatore di Maigret, e ospitata nella suggestiva cornice della Galleria Modernissimo. Tra le opere in esposizione spicca una rara Leica II (D) del 1932, proveniente dalla collezione del Museo Nicolis: un autentico simbolo di un’epoca e dello sguardo sul mondo che ha ispirato la produzione narrativa e giornalistica di Georges Simenon.

La Leica II (D) del museo rappresenta uno dei punti focali della mostra, essendo il modello con il quale il celebre scrittore ha scattato innumerevoli fotografie durante i suoi viaggi e reportage, testimoniando così il legame tra la sua arte letteraria e la passione per l’osservazione del mondo attraverso l’obiettivo. Si tratta di un autentico capolavoro che ha segnato un punto di svolta nella storia della fotografia, uno degli esemplari più pregiati tra le oltre 500 macchine fotografiche custodite nella prestigiosa sede di Villafranca di Verona.

I dettagli

Introdotta dalla casa tedesca Leitz nel 1932, la Leica II (D) è una pietra miliare nella storia della fotografia, e rappresenta una svolta nella progettazione delle fotocamere compatte a pellicola 35 mm. Caratterizzata da un mirino con telemetro integrato, questa macchina rappresenta un’innovazione che ha reso la fotografia di reportage più accessibile e immediata, rendendo possibile una narrazione visiva discreta e autentica. Tra gli estimatori e utilizzatori della Leica II oltre a Simenon, si ricorda anche il celebre Henri Cartier-Bresson.

“Siamo orgogliosi che una delle macchine fotografiche storiche della nostra collezione sia parte integrante di una mostra così prestigiosa, dedicata a un gigante della letteratura del Novecento come Georges Simenon. Il Museo Nicolis nasce proprio per custodire e valorizzare le testimonianze della creatività umana. Questa collaborazione è per noi motivo di grande soddisfazione e conferma il valore culturale del nostro patrimonio, oltre all’importanza di condividerlo con un pubblico sempre più ampio”, dichiara Silvia Nicolis, Presidente Museo Nicolis

Sulle tracce di Georges Simenon è una mostra imperdibile che esplora le radici del genio letterario attraverso i suoi viaggi, i suoi scritti e le sue fotografie. Un percorso affascinante tra identità, narrazione e immaginazione, che ci restituisce il ritratto di uno degli autori più profondi del Novecento. La mostra sarà visitabile fino all’8 febbraio 2026 e gode del supporto istituzionale del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna, oltre alla stretta collaborazione con Adelphi Editore.