Namibia, uomo ucciso da un leone in un safari

Un leone ha ucciso un uomo di 59 anni in un lodge di lusso nel remoto nord-ovest della Namibia. Lo ha reso noto la Polizia. La vittima era in campeggio con altri turisti nel resort tendato quando è avvenuto l’incidente di prima mattina, ha aggiunto la stessa fonte. La vittima, Bernd Kebbel, era un noto uomo d’affari namibiano, oltre che appassionato dei leoni del deserto che vivono nella zona. Kebbel alloggiava con la moglie e un gruppo di amici in un resort vicino al fiume Hoanib. L’uomo è stato aggredito mentre usciva dalla sua tenda per usare il bagno, ha reso noto il portavoce del Ministero dell’ambiente Ndeshipanda Hamunyela al quotidiano locale Informante. Altri campeggiatori sono riusciti a spaventare il leone, ma a quel punto l’uomo era già morto, ha aggiunto.

I leoni che si sono adattati alle regioni aride desertiche vagano nel remoto nord-ovest del Paese, dove si incontrano montagne e dune di sabbia. Si stima che nel 2023 fossero presenti circa 60 adulti e più di una decina di cuccioli. Ma il loro numero è diminuito negli ultimi mesi a seguito del calo delle prede causato dalla siccità e dal conflitto con gli esseri umani.