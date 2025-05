Incredibile a New York: nave scuola messicana urta il ponte di Brooklyn, 2 morti e diversi feriti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Paura sull’East River a New York: una nave scuola della Marina militare messicana, la Cuauhtémoc, ha urtato il ponte di Brooklyn causando 2 morti e 19 feriti, tutti marinai, 2 dei quali sono in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto durante una manovra di transito sotto l’iconico ponte, uno dei simboli della metropoli americana.

Il brigantino Cuauhtémoc e il tragico urto

La Cuauhtémoc, un veliero a 3 alberi paragonabile all’italiana Amerigo Vespucci, è una nave scuola impiegata per la formazione dei cadetti della Marina messicana. Al momento dell’impatto, la nave stava effettuando una crociera di addestramento con a bordo 277 marinai. Secondo la ricostruzione iniziale, il motore del brigantino avrebbe improvvisamente perso potenza, lasciando la nave in balìa della corrente che l’ha spinta verso il ponte.

Alberi spezzati e marinai feriti

I 3 alti alberi della nave – ciascuno alto circa 43 metri – hanno urtato la parte inferiore del ponte, che si trova a 41 metri dal livello del fiume. L’impatto ha spezzato le cime degli alberi, che si sono abbattute violentemente sul ponte della nave, causando la maggior parte dei feriti tra l’equipaggio. Tra i feriti gravi ci sono 2 marinai che si trovavano in cima agli alberi al momento della collisione.

Tanta paura

Nonostante la violenza dell’impatto, nessun marinaio è finito in acqua e non è stato necessario attivare operazioni di salvataggio in mare. I soccorritori sono saliti immediatamente a bordo per prestare le prime cure e trasportare i feriti in ospedale. L’incidente ha scatenato il panico tra le numerose persone presenti lungo il fiume per assistere al passaggio della Cuauhtémoc, decorata a festa con bandiere e luci.

Avviata inchiesta

La Marina messicana ha confermato l’incidente e ha annunciato l’apertura di un’indagine per chiarire le cause esatte dell’improvvisa perdita di potenza del motore e dell’errore di valutazione sull’altezza degli alberi rispetto al ponte. La Cuauhtémoc, costruita oltre 40 anni fa in Spagna, rappresenta uno dei simboli della Marina messicana e ha partecipato a numerose missioni internazionali di rappresentanza e formazione.