La neve di maggio imbianca le Alpi del Piemonte: fiocchi fino a 1.500 metri | FOTO

Neve anche a maggio in Piemonte, durante la notte, che ha imbiancato scenari montani come il Pian della Mussa di Balme (TO) e spingendosi fin verso i 1.500-1.600 metri nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Segnalato risveglio imbiancato a Sestriere. A Ceresole Reale, la colonnina di mercurio è scesa fino a +0,4°C, favorendo l’episodio nevoso, come conferma il meteorologo Andrea Vuolo di “Meteo in Piemonte”.

All’origine del fenomeno, un minimo barico formatosi ieri sulla Francia, che ha attivato un flusso sudoccidentale umido e instabile, determinando un peggioramento del tempo già nella serata di ieri. Stamattina, lo spostamento del minimo sul Nord/Ovest introduce aria più fresca in quota, innescando rovesci e temporali diffusi attesi fino al pomeriggio.

Secondo quanto riporta Arpa Piemonte, una temporanea rimonta anticiclonica garantirà una pausa nelle precipitazioni fino a giovedì, quando è previsto un nuovo peggioramento. Venerdì si profila all’insegna della variabilità.

