A Nizza con l’ESA sul veliero Statsraad Lehmkuhl: un viaggio tra scienza, oceani e futuro sostenibile

La mattina del 4 giugno 2025, l’ESA offrirà ai rappresentanti dei media l’opportunità esclusiva di salire a bordo dell’iconico veliero norvegese Statsraad Lehmkuhl, ormeggiato al Quai Amiral Infernet a Nizza, in Francia. Questa straordinaria imbarcazione arriva al termine del corso avanzato di formazione oceanografica dell’ESA, durato sei settimane: un viaggio trasformativo partito da Tromsø, in Norvegia, durante il quale giovani ricercatori si sono immersi nel mondo della scienza degli oceani. Durante questo intenso viaggio, gli studenti hanno imparato a padroneggiare l’uso dei dati satellitari per promuovere la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile, acquisendo competenze fondamentali per diventare i leader e gli ambasciatori della conservazione degli oceani di domani. Sono stati guidati da un team internazionale di scienziati di primo piano, in un’esperienza che ha favorito un importante trasferimento di conoscenze e ispirazione.

Il corso fa parte della One Ocean Expedition, una spedizione scientifica ed educativa globale della durata di un anno, che esplora gli oceani dell’emisfero settentrionale. Con l’obiettivo di mettere in luce il ruolo fondamentale dell’oceano per un futuro sostenibile, la spedizione si inserisce nel contesto della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, che inizierà il 9 giugno a Nizza, rafforzando il messaggio sull’urgenza della conservazione e della gestione sostenibile degli oceani, in linea con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 14.

Come ha affermato Peter Thomson, Inviato Speciale delle Nazioni Unite per l’Oceano: “non può esserci un pianeta sano senza un oceano sano, e la salute dell’oceano è attualmente in evidente declino”. A bordo dello Statsraad Lehmkuhl, i rappresentanti dei media potranno ascoltare direttamente come il corso avanzato dell’ESA stia formando la nuova generazione di scienziati del mare. Avranno inoltre l’opportunità di dialogare con esperti oceanografi di fama internazionale e di incontrare l’astronauta ESA Pablo Álvarez Fernández, che ha seguito il corso insieme agli studenti e sarà disponibile per interviste sul tema “velieri e astronavi”.

I partecipanti potranno infine godere di una visita guidata della nave, simbolo vivente del patrimonio marittimo e vera e propria classe galleggiante per la scienza oceanica all’avanguardia. Un’occasione rara per scoprire come l’ESA stia sostenendo i futuri leader degli oceani e contribuendo attivamente agli sforzi globali per la sostenibilità marina.

Programma 4 giugno 2025

08:30 – Registrazione e imbarco

09:00 – Apertura dell’evento con un canto marinaresco (sea shanty)

09:05 – Saluto di benvenuto a cura di Jens Joachim Hiorth, Capitano dello Statsraad Lehmkuhl

09:15 – Introduzione di Haakon Vatle, CEO della Statsraad Lehmkuhl Foundation e Leader della One Ocean Expedition

09:30 – Intervento di Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA

09:40 – Intervento di Craig Donlon, Oceanografo capo dell’ESA, insieme agli studenti del corso avanzato di formazione oceanografica dell’ESA

09:50 – Sessione di domande e risposte (Q&A)

10:10 – Visita guidata della nave a cura degli studenti del corso ESA e opportunità di interviste.

10:30–16:30 – Evento United Nations Ocean Conference (UNOC 079):

“Earth Observation Action for a Sustainable Future”

12:00 – La nave si sposterà dal Quai Amiral Infernet al Quay Riboty. I rappresentanti dei media sono invitati a rimanere a bordo per le presentazioni tecniche di UNOC 079.

16:30 – Chiusura dell’evento.